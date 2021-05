Hercule devient fort à la maison et bat Lleida Esportiu (3-1)

20/05/2021 à 00:28 CEST

le Hercule a gagné 3-1 contre Lleida lors du match organisé ce mercredi au José Rico Perez. le Hercule Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Cornellà par un score de 1-2. Du côté des visiteurs, le Lleida Esportiu a remporté son dernier match du tournoi 0-1 à l’extérieur du À. j’ai soulevé. Avec cette défaite, l’équipe ilerdense a été placée en quatrième position après la fin du match, tandis que le Hercule est troisième.

La réunion a commencé de manière favorable pour l’équipe locale, qui a créé le lumineux grâce à un objectif de Bonne maison à la 30e minute. Hercule, ce qui a augmenté les différences mettant le 2-0 dans un but de Sanchez à la 39e minute, après quoi la première période s’est terminée sur un score de 2-0.

En seconde période, l’équipe d’Alicante a marqué un but, ce qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son adversaire avec un nouveau but de Sanchez, réalisant ainsi un doublé à 60 minutes. Il a coupé les distances Lleida Esportiu avec un objectif de Fernando Cano à 67 minutes, terminant le duel avec un score de 3-1 au tableau de bord.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Hercule a donné accès à Tano Bonnin, Sidoel, Diego Benito, Jon Erice Oui Pastorini pour Moïse, Ruiz, Manu Garrido, Moyita Oui Bonne maison, Pendant ce temps, il Lleida a donné accès à Alpha Bagayoko, Albert Torras, Aguilar Oui Père Pons pour Raul, Pladevall, José Ruiz Oui Quim Araujo.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Ruiz Oui Abde, du Hercule et deux à José Ruiz Oui Abraham du Lleida.

Avec ce résultat, le Hercule et le Lleida ils restent à égalité à 34 points dans la deuxième phase du deuxième B.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase du deuxième B: le Lleida Esportiu tentera de revenir sur le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre La Nucía dans son fief, tandis que le Hercule jouera contre lui Llagostera en dehors de la maison.

Fiche techniqueHercule:Falcón, Ruiz (Sidoel, min.64), Moisés (Tano Bonnín, min.46), Romain Correia, Álex Martínez, Armando Ortiz, Moyita (Jon Erice, min.74), Sánchez, Abde, Manu Garrido (Diego Benito, min.64) et Buenacasa (Pastorini, min.78)Lleida Esportiu:Pau Torres, José Ruiz (Aguilar, min.73), Simic, Raúl (Alpha Bagayoko, min.46), Fernando Cano, Eneko Jauregi, Yasser, Quim Araujo (Pere Pons, min.82), Abraham, Nico Van Rijn et Pladevall (Albert Torras, min.46)Stade:José Rico PerezButs:Buenacasa (1-0, min.30), Sánchez (2-0, min.39), Sánchez (3-0, min.60) et Fernando Cano (3-1, min.67)