Hercule et Socuéllamos ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

02/10/2021 à 21:01 CEST

Les Hercule et le Socuellamos à égalité à zéro lors de la rencontre qui s’est tenue ce samedi dans le José Rico Pérez. Les Hercule est venu vouloir revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Alzira par un score de 4-0. Du côté de l’équipe visiteuse, le Socuellamos n’a pas passé les tables avec un score de 1-1 contre le Aîné. Après le résultat obtenu, l’équipe locale s’est classée en quatrième position, tandis que la Socuellamos il est resté à la quinzième place à la fin du match.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Le technicien de la Hercule, David Garcia, a donné accès au champ à Mario Ortiz, Pau Miguélez, David, taureau et Vélasquez remplacement Sandro Toscano, Nico, Chuli, Bikoro et Ruiz, tandis que de la part du Socuellamos, Manolo Martinez remplacé Ivan Bon, Chabo, Javi Jiménez et Ange Moreno pour Hugo, Ginaid, Nacho Huertas et Alberto.

L’arbitre a réprimandé taureau et Mario Ortiz par le Hercule déjà Ferme par l’équipe socuellamino.

Avec ce résultat, le Hercule il reste huit points et le Socuellamos avec trois pointes.

Le lendemain le Hercule jouera contre lui À. Pulpileño loin de chez soi et le Socuellamos jouera son match contre lui Real Murcie dans leur stade.

Fiche techniqueHercule:Jesús Fernández, Jiménez, Sergi Molina, Álex Martínez, Ruiz (Velazquez, min.65), Bikoro (Toro, min.65), Sandro Toscano (Mario Ortiz, min.14), Raúl, Nico (Pau Miguélez, min.27 ), Sánchez et Chuli (David, min.65)Socuellamos :Nieves, Quintana, Toboso, Cortijo, Perez, Diakité, Queijeiro, Nacho Huertas (Javi Jimenez, min.78), Alberto (Ángel Moreno, min.85), Ginaid (Chabo, min.62) et Hugo (Iván Bueno, min. .62)Stade:José Rico PérezButs:0-0