Hercule reçoit Socuellamos

10/02/2021 à 00:00 CEST

Les Hercule reçoit ce dimanche à 0h00 la visite du Socuellamos dans le José Rico Pérez lors de son cinquième match dans la deuxième RFEF.

Les Hercule Il a hâte de récupérer des points dans le match qui correspond à la cinquième journée après avoir subi une défaite contre lui. Alzira lors du match précédent par un résultat de 4-0. De plus, les locaux ont remporté deux des quatre matchs disputés à ce jour dans la deuxième RFEF avec un chiffre de cinq buts pour et sept contre.

Du côté des visiteurs, le Socuellamos a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Aîné lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec les prétentions de rester cette fois avec les trois points. Sur les quatre matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième RFEF, le Socuellamos il n’en a remporté aucun avec deux buts marqués contre six encaissés.

En tant que local, le Hercule il a gagné une fois et a fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Aux sorties, le Socuellamos a un bilan d’une défaite et d’un nul en deux matchs joués, il doit donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Hercule pour essayer de briser les statistiques.

Concernant leur position dans le tableau qualificatif de la deuxième RFEF, on constate que les locaux sont au dessus des Socuellamos avec une différence de cinq points. Les Hercule Il arrive à la rencontre avec sept points à son casier et occupant la sixième place avant le match. De leur côté, les visiteurs comptent deux points et occupent la dix-septième position du tournoi.