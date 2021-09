Hercules conserve les trois points après avoir gagné 1-2 au CF Intercity

12/09/2021 à 21:02 CEST

Les Hercule a remporté le Interurbain 1-2 lors du match disputé ce dimanche dans le Poliesportiu de Sant Joan. Les FC interurbain Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Aîné. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Hercule n’a pas passé les tables avec un score de 1-1 contre le Récréatif Grenade. Avec ce bon résultat, l’équipe d’Alicante est quatrième, tandis que le Interurbain Il est quinzième à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

En seconde période est venu le but de l’équipe d’Alicante, qui a débuté sa lumière avec un but de Bikoro à la minute 59. Mais plus tard, l’équipe locale a réagi et a égalisé le match au moyen d’un but de Benja à 88 minutes. Les Hercule à travers un peu de Chuli quelques instants avant le coup de sifflet final, à 90, mettant ainsi fin à la confrontation avec un score final de 1-2.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Hercule (Tano Bonnin, Sanchez et Raul). De plus, il y a eu quatre cartons rouges dans le match, ce qui a entraîné l’expulsion de Sanchez (2 jaunes), Ruiz (2 jaune) et Tano Bonnin (2 jaunes) par l’équipe visiteuse et Victor par l’équipe locale.

Avec ce résultat, le Interurbain reste avec un point et le Hercule il monte à quatre points.

Le lendemain de la deuxième division RFEF, le Intercité des FC jouera contre lui Real Murcie loin de chez eux, tandis que le Hercule affrontera dans son stade contre Mar Menor.

Fiche techniqueInterurbain des FC :Manu Herrera, Víctor, Álvaro Pérez, Ferroni, Binu Bairam, José García, Mari, Coco, Carmona, Jiménez et VigueraHercule:López, Solbes (David, min.46), Jiménez, Álex Martínez, Ruiz, Bikoro, Sandro Toscano, Tano Bonnín, Nico (Chuli, min.72), Raúl (Sergi Molina, min.80) et SánchezStade:Poliesportiu de Sant JoanButs:Bikoro (0-1, min. 59), Benja (1-1, min. 88) et Chuli (1-2, min. 90)