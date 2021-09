Hercules gagne 2-1 à Mar Menor et prend les trois points

18/09/2021 à 22h00 CEST

Les Hercule a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Mar Menor ce samedi dans le José Rico Pérez. Les Hercule est venu avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-2 à Intercité des FC. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Mar Menor a récolté une égalité à un contre le Aîné, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée chef de file de la deuxième RFEF, tandis que le Mar Menor Il était à la 16e place à la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Sanjaviereño, qui a débuté la lumière avec un but à onze mètres de Ubis à la 32e minute. L’équipe à domicile a égalisé par un but contre son camp de Rafa Paez près de la conclusion, en 47, terminant la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

En seconde période est venu le but de l’équipe d’Alicante, qui a tracé le tableau d’affichage avec un but de Elliot Gomez juste avant le coup de sifflet final, précisément à 88, terminant ainsi le match sur un score final de 2-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Hercule a donné accès à Aketxe, Mario Ortiz, Sergi Molina, Elliot Gomez et Pierre pour Pau Miguélez, Bikoro, Carlos David, Sandro Toscano et Chuli, Pendant ce temps, il Mar Menor a donné le feu vert à Arrêter, Ouistiti et Nacho Perez pour Ubis, Andrés Silvente et Loren.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de six cartes ont été vues. Par le Hercule l’arbitre sanctionné de jaune pour Solbes, Bikoro et Aketxe, tandis que l’équipe de Sanjaviereño a réprimandé Sergio Léon et Andrés Silvente et avec du rouge à Sergio Léon (2 jaunes).

Grâce à cette victoire, le Hercule parvient à monter à sept points et reste en position de promotion, tandis que le Mar Menor est maintenu avec un point.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième RFEF : le Mar Menor tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Real Murcie dans son fief, tandis que le Hercule jouera contre lui Alzira à domicile.

Fiche techniqueHercule:López, Carlos David (Sergi Molina, min.62), Jiménez, Álex Martínez, Solbes, Bikoro (Mario Ortiz, min.62), Sandro Toscano (Elliot Gómez, min.76), Pau Miguélez (Aketxe, min.46) , Nico, Raúl et Chuli (Pedro, min.90)Mar Menor :Facundo, Javi Ramírez, Rafa Páez, Morros, Molinero, Ubis (Parada, min.40), Fran Moreno, Sergio León, Andres Silvente (Titi, min.63), Loren (Nacho Pérez, min.80) et PequeStade:José Rico PérezButs:Ubis (0-1, min. 32), Rafa Páez (1-1, min. 47) et Elliot Gómez (2-1, min. 88)