Here Come The Warm Jets: Se baigner dans le génie de Brian Eno

Lorsque Brian Eno à gauche Musique Roxy en juillet 1973, il déclara à la presse musicale qu’il prévoyait de former un nouvel ensemble appelé Luana And The Lizard Girls – une entreprise provocatrice qui, comme le raconte le biographe d’Eno David Sheppard, ne se produirait que « dans des lieux improbables tels que des laveries automatiques et des massages. parlors. » Luana And The Lizard Girls ne s’est pas produit, mais l’objectif déclaré d’Eno (de « rassembler un groupe de personnes bizarres ») s’est concrétisé lorsque les sessions ont commencé, deux mois plus tard, pour son premier album solo, Here Come The Warm Jets.

Non pas que les musiciens qu’Eno a réunis autour de lui puissent – ​​ou devraient – ​​être qualifiés de « bizarres », exactement : plus que leurs styles disparates et contrastés représentaient un désir déterminé (et tout au long de la carrière) de la part d’Eno d’encourager des modes de pensée nouveaux et intuitifs. , éradiquer les frontières et jeter le mélange en l’air et construire un art durable à partir des fragments qui tombent.

Parmi ceux qui se sont rendus aux Majestic Studios de Londres en septembre 1973 figuraient les guitaristes Robert Fripp (King Crimson), Chris Spedding et Paul Rudolph (Pink Fairies), les bassistes John Wetton, Busta Jones et Bill MacCormick (Matching Mole), le batteur Simon King (Hawkwind), et une poignée d’anciens camarades de groupe de Roxy Music d’Eno. Un assemblage de stars, mais les résultats étaient heureusement exempts du brouillage prolongé auquel on aurait pu s’attendre, s’attachant plutôt aux tendances avant-pop subversives d’Eno. Voici une déclaration sonore audacieuse qui, en partie, était à peu près qualifiée de rappel glam, mais qui faisait également allusion à de nouvelles voies d’expression alléchantes.

Si la Plancher de velour-les endettés « Needles In The Camel’s Eye » et les malformés Bo Diddley Le frisson de « Blank Frank » suggérait la fascination d’un esthète pour un bras particulièrement musclé de l’histoire du rock, le « Driving Me Backwards » suffocant et tourmenté marchait stoïquement dans une obscurité dévorante. (Il est également tentant d’imaginer que la manipulation de synthé délirante et atonale de « The Paw Paw Negro Blowtorch » et la taquinerie décadente et décadente de « Dead Finks Don’t Talk » faisaient référence au passé récent d’Eno dans Roxy Music.)

Tout au long, les paroles énigmatiques d’Eno ont peint des images de mots surréalistes (« Juanita et Juan, très intelligents avec les maracas » dans « Baby’s On Fire »), ou ont tapoté une veine de venin de guêpe (« Oh, poulet sans tête, ces pauvres dents peuvent-elles prendre autant coups de pied ? » dans « Dead Finks Don’t Talk »).

Sorti par Island Records en janvier 1974, Here Come The Warm Jets s’est hissé au 26e rang au Royaume-Uni. Si les albums solo d’Eno ne devaient plus jamais troubler les charts de la même manière, il va sans dire qu’avec d’autres sorties, plus une époque Bowie collaboration dans les coulisses, sa sphère d’influence était sur le point de monter en flèche.

