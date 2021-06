“Here Today” de Billy Crystal prouve que le comédien vétéran l’a toujours ⋆ 10z viral

“Here Today”, écrit, réalisé et interprété par Billy Crystal, est une comédie dramatique simple et amusante qui vous fera rire, pleurer et vouloir tendre la main à vos amis proches et à votre famille.

Crystal incarne Charlie Burns, un célèbre scénariste de comédie souffrant tranquillement de démence, à l’insu de ses enfants ou de ses collègues. Une rencontre fortuite avec une chanteuse en herbe nommée Emma (Tiffany Haddish), qui discerne rapidement son état, inspire une amitié étroite car elle l’aide à enregistrer l’histoire de sa famille, en particulier celle de sa défunte épouse, dans un dernier livre avant qu’il ne perde ses souvenirs pour bien.

Le film est-il cliché et prévisible ? Absolument. Aborde-t-il un nouveau territoire ? Pas particulièrement. Le film va exactement là où vous vous attendriez après avoir vu même une comédie dramatique réconfortante sur une amitié improbable, dont il existe d’innombrables exemples. “Here Today” est loin d’être le meilleur dans un sous-genre contenant des offres aussi excellentes que “Les Intouchables” et “As Good as It Gets”, mais ce qui lui manque en originalité, il le compense certainement par son charme et son cœur.

La direction est bien accueillie, la plupart du temps à l’écart, permettant à l’écriture et au jeu de briller. Pourtant, Crystal propose une poignée de trucs plus flashy. Un exemple particulièrement puissant voit Charlie perdre son sang-froid lorsque sa routine, qu’il maintient religieusement pour éviter les symptômes de démence, est rompue de force. L’arrière-plan se brouille, la caméra bouge de manière erratique et la mise au point est maintenue sur le visage de Crystal, débordant d’une panique palpable.

Crystal et Haddish partagent une alchimie facile, avec leurs sensibilités comiques disparates qui se marient bien. Une grande partie du film repose entièrement sur leur dynamique, et ils ont une relation crédible qui réussit la tâche la plus importante (et souvent échouée) de tout film axé sur les relations: ils semblent vraiment s’aimer et apprécier la compagnie de l’autre.

Il aurait été facile pour le film de se transformer en romance, mais l’histoire est bien plus forte pour garder les choses entre Charlie et Emma strictement platoniques. L’amour et l’intimité qu’ils partagent sont magnifiques et sont traités tout aussi importants que les romances d’autres films.

Trop peu de films permettent aux hommes et aux femmes d’avoir une amitié étroite sans se transformer en relation amoureuse ou en étant en proie à un amour non partagé, implicitement référencé par le script lorsque presque tous les personnages confondent Charlie et Emma pour un couple. Crystal a même joué dans le film définitif sur l’impossibilité des amitiés entre hommes et femmes, “Quand Harry a rencontré Sally”. Le centrage « ici, aujourd’hui » de l’amour non sexuel lui donne une tournure unique.

Le schtick vulgaire typiquement exagéré de Haddish est considérablement atténué, ce qui sert magnifiquement le ton du film. Elle conserve le sens de l’humour énergique et audacieux auquel ses fans s’attendraient, mais semble plus ancrée et authentique que dans une comédie plus large. Elle affiche également un charisme puissant, en particulier lorsqu’elle chante, qui attire les téléspectateurs. Il y aura, espérons-le, d’autres rôles comme celui-ci à l’avenir pour elle.

Crystal équilibre les moments légers et tragiques de son personnage avec aisance et brio. Charlie est un rôle complexe, nécessitant un timing comique brillant, de sérieuses compétences dramatiques et une capacité habile à basculer sans effort entre les deux. Le personnage et le film ont été comparés au premier film de Crystal, “Mr. Samedi soir », mais il est bien plus sympathique ici.

Il gère les nuances du personnage avec aisance, comme en témoigne une scène tout aussi hilarante et déchirante dans laquelle il, marre de l’accent étrange répété d’un acteur sur des syllabes inappropriées, se lance dans une tirade en direct à l’antenne, déchirant hilarant le comédien et apportant l’auditoire dans la condamnation. Dans les instants qui ont suivi la coupure des caméras, la prise de conscience horrible est que sa démence a provoqué la perte momentanée du contrôle des impulsions, provoquant la peur, la honte et le désespoir, tous magnifiquement rendus par la performance et la mise en scène.

Le casting de soutien est également fort, avec des tours notables de Laura Benanti en tant que fille aigrie de Charlie et Anna Deavere Smith en tant que médecin sympathique. Les scénaristes et les acteurs de l’émission humoristique de Charlie (une série de type “Saturday Night Live”, seulement drôle) ont des personnalités audacieuses et un excellent sens de l’humour, tirant le meilleur parti de leurs séquences sous-utilisées. Beaucoup des plus grands rires viennent des scènes d’écriture et de répétition.

Le seul vrai point faible de la distribution était Louisa Krause dans le rôle de Carrie, la défunte épouse de Charlie. N’existant que dans des flashbacks et filmé de son point de vue, le rôle de Carrie dans le film a eu l’occasion d’être un point culminant créatif, mais la performance apathique et superficielle de Krause entraîne ses séquences vers le bas. Elle ressemble à la caricature d’une épouse dévouée coincée parmi des personnages bien plus attachants.

De manière frustrante, le film souffre d’un mauvais rythme. L’intrigue b des défis de travail de Charlie est partiellement résolue beaucoup trop tôt, puis abandonnée complètement, laissant plusieurs scénarios bien développés et personnages intrigants non résolus de manière insatisfaisante. De plus, le film a du mal à fournir aux différents scénarios l’espace dont ils ont besoin pour respirer et se développer pleinement, et vacille tout en essayant de connecter les différentes menaces en un seul arc central. En fin de compte, cependant, la chaleur et l’histoire sincère au centre du film compensent les défauts structurels.

“Here Today” est loin d’être un film parfait, et il sera probablement bientôt oublié par la conscience culturelle, voué à se fondre dans la pléthore de films incroyablement similaires. Pourtant, avec un sens de l’humour aiguisé, une histoire sincère et de solides interprètes centraux, le film vous divertira et vous émouvra, ce qui en vaut la peine d’être regardé.

