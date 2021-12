HÉRÉSIE : les réseaux nient la science derrière l’assouplissement des règles d’isolement du CDC

Pendant près de deux ans, le Dr Anthony Fauci a été le pape de la nouvelle église de la science des médias et le CDC était le Conseil du Vatican transmettant les dogmes des rites et des rituels autour des masques, de l’isolement et des onctions vaccinales. Mais avec le relâchement des recommandations d’isolement du CDC face à de nouvelles informations sur le cycle de vie de la variante Omicron, la foi des médias a été ébranlée car ils ont ouvertement nié la science et remis en question le jugement du CDC, y compris leur désir de garder les gens en bonne santé.

La science derrière le mouvement était assez simple à comprendre. Le correspondant d’ABC, Trevor Ault, a même expliqué la décision lors de son segment sur Good Morning America de mercredi. « Le CDC a raccourci cette semaine la période d’isolement de Covid pour les personnes sans symptômes de dix jours à cinq, citant de plus en plus de preuves que le virus est le plus infectieux deux à trois jours après le début des symptômes », a-t-il rapporté.

Mais cela n’a pas empêché la co-présentatrice Whit Johnson d’attaquer la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, peu de temps après. « Beaucoup applaudissent le mouvement mais vous faites également face à des critiques pour ne pas avoir inclus de politique de test, » Il lui a dit.

Johnson était tellement désespéré de la faire pression pour qu’elle retire sa recommandation qu’il a cité les commentaires d’un ancien responsable de la santé de l’administration Trump. « L’ancien chirurgien général Jerome Adams a déclaré qu’il ne s’agissait pas de la meilleure science, mais plutôt d’un compromis pour maintenir l’économie ouverte. Pourquoi n’avez-vous pas inclus un composant de test, » il voulait savoir.

Walensky a riposté en lui disant que « nous avions beaucoup de science pour éclairer nos décisions et c’était de la science dans de nombreux domaines différents ». Elle l’a ensuite épelé pour lui (Cliquez sur « développer ») :

Le premier était comment fonctionne le virus, comment se produit la décomposition virale ? Et nous savons que la grande majorité des transmissions virales se produisent au cours de ces cinq premiers jours, quelque part entre 85 et 90 %. Donc, nous parlons vraiment si vous pouvez vous isoler pendant les cinq premiers jours, ce serait formidable. On sait aussi épidémiologiquement qu’on anticipe beaucoup de cas. Nous avons vu dans d’autres pays que jusqu’à quatre ou cinq pour cent des personnes peuvent être infectées, nous devons donc vraiment nous préparer à ce qui se passe, d’autant plus que ces personnes sont asymptomatiques ou légèrement symptomatiques et qu’elles sont vraiment prêtes à sortir. Et puis, bien sûr, le troisième est le comportement. Nous avons vu dans certaines études que jusqu’à un tiers seulement des personnes s’isolent réellement lorsque nous le leur demandons. Ainsi, avec toute cette science ensemble, nous avons avancé avec des recommandations d’isolement de cinq jours d’isolement suivis de cinq jours dans un masque.

Sur CBS Mornings, ils étaient un peu fanatiques dans leur hérésie envers l’église qu’ils ont aidé à fonder. « Mais nous commençons avec un nombre record de nouveaux cas de Covid, et Controverse sur la réponse Covid du CDC», a annoncé le présentateur et correspondant Vladimir Duthiers.

Il a été soutenu par le correspondant Mark Strassman qui a déclaré «le CDC est sous le feu» et a donné la parole au «critiques » qui « sont frustrés, confus, en colère à propos de ces dernières directives… » Ajouter: « Les critiques appellent cela imprudent. Les nouvelles directives de fin de quarantaine du CDC ne disent rien sur la réussite d’un test Covid en premier, si vous pouvez en trouver un. »

Pour la partie de NBC’s Today, le présentateur suppléant et correspondant en chef de la Maison Blanche Peter Alexander a pris un ton hostile avec Walensky. Il a commencé l’interview en suggérant qu’ils ne suivaient pas la science et en se demandant si le CDC essayait de garder les gens en bonne santé :

Nous voulons commencer, si nous le pouvons, par la récente décision du CDC de réduire de moitié cette période d’isolement. Étant donné que vous et d’autres agents publics avez reconnu ce n’était pas exclusivement la science mais aussi ces éventuelles pénuries de personnel qui ont joué un rôle dans la décision, les Américains devraient-ils se sentir en sécurité?

Après que Walensky ait expliqué la science comme elle l’a fait avec Johnson, Alexander a riposté en notant « le CDC a été critiqué pour ses messages mitigés tout au long de cette pandémie, que ce soit sur les masques ou sur les boosters» et exigeant de «pourquoi les Américains devraient-ils faire confiance au CDC ?«

N’est-il pas intéressant de voir comment les médias libéraux ne reconnaissent les critiques de la droite que lorsqu’elles conviennent à leurs objectifs ? En fin de compte, cela prouve que les médias ne servent qu’à suivre la science lorsqu’il s’agit de restreindre les Américains avec des réglementations et des édits pesants, et non lorsqu’ils permettent de lever le joug.

Les transcriptions sont ci-dessous, cliquez sur « développer » pour lire :

Good Morning America d’ABC

29 décembre 2021

7 h 05 min 13, heure de l’Est (…) TREVOR AULT : Le CDC a raccourci cette semaine la période d’isolement de Covid pour les personnes sans symptômes de dix à cinq jours, citant de plus en plus de preuves que le virus est le plus infectieux deux à trois jours après le début des symptômes. (…) 7:07:27, heure de l’Est WHIT JOHNSON: En parlant de tests, ces nouvelles directives du CDC ont annoncé cette semaine réduisant la période d’isolement de dix à cinq jours. Beaucoup applaudissent cette décision, mais vous faites également face à des critiques pour ne pas avoir inclus de politique de test. L’ancien chirurgien général Jerome Adams a déclaré qu’il ne s’agissait pas de la meilleure science, mais plutôt d’un compromis pour maintenir l’économie ouverte. Pourquoi n’avez-vous pas inclus de composant de test ? DR. ROCHELLE WALENSKY (directrice du CDC) : Alors, permettez-moi d’abord de revenir en arrière et de dire que nous avons eu beaucoup de science pour éclairer nos décisions et que c’était de la science dans de nombreux domaines différents. Le premier était comment fonctionne le virus, comment se produit la décomposition virale ? Et nous savons que la grande majorité des transmissions virales se produisent au cours de ces cinq premiers jours, quelque part entre 85 et 90 %. Donc, nous parlons vraiment si vous pouvez vous isoler pendant les cinq premiers jours, ce serait formidable. On sait aussi épidémiologiquement qu’on anticipe beaucoup de cas. Nous avons vu dans d’autres pays que jusqu’à quatre ou cinq pour cent des personnes peuvent être infectées, nous devons donc vraiment nous préparer à ce qui se passe, d’autant plus que ces personnes sont asymptomatiques ou légèrement symptomatiques et qu’elles sont vraiment prêtes à sortir. Et puis, bien sûr, le troisième est le comportement. Nous avons vu dans certaines études que jusqu’à un tiers seulement des personnes s’isolent réellement lorsque nous le leur demandons. Ainsi, avec toute cette science ensemble, nous avons avancé avec des recommandations d’isolement de cinq jours d’isolement suivis de cinq jours dans un masque. Maintenant, la question de savoir pourquoi nous n’avons pas inclus de test là-bas est simplement parce que nous savons que les PCR peuvent rester positifs jusqu’à 12 semaines, nous aurions donc des personnes isolées pendant très longtemps si nous comptions sur les PCR. (…)

CBS matins

29 décembre 2021

7h03:50 heure de l’Est VLADIMIR DUTHIERS : Mais nous commençons avec un nombre record de nouveaux cas de Covid et une controverse sur la réponse Covid du CDC. Nous entendrons le directeur du CDC dans quelques minutes. Plus de 400 000 cas ont été signalés hier aux États-Unis. Le plus jamais en une journée. Notre pays a enregistré en moyenne plus de 240 000 nouveaux cas par jour au cours de la semaine dernière. Mark Strassmann est devant le siège du CDC à Atlanta un jour après l’annonce de nouvelles directives pour les personnes testées positives. Marc, bonjour. MARK STRASSMAN : Bonjour, Vlad. Une fois de plus le CDC est sous le feu, ses critiques sont frustrés, confus, en colère contre cette dernière directive qui réduit de moitié le nombre de jours que les personnes infectées doivent mettre en quarantaine de dix à cinq, et dès qu’elles ne présentent aucun symptôme, le CDC dit qu’elles êtes prêt à rejoindre tout le monde. [Cuts to video] Les critiques appellent cela imprudent. Les nouvelles directives de fin de quarantaine du CDC ne disent rien sur la réussite d’un test Covid en premier, si vous pouvez en trouver un. (…)

NBC aujourd’hui

29 décembre 2021

7h06:46 heure de l’Est (…) PETER ALEXANDER : Nous voulons commencer, si nous le pouvons, avec la récente décision du CDC de réduire de moitié cette période d’isolement. Étant donné que vous et d’autres responsables publics avez reconnu que ce n’était pas exclusivement la science, mais aussi les éventuelles pénuries de personnel qui ont joué un rôle dans la décision, les Américains devraient-ils se sentir en sécurité ? DR. ROCHELLE WALENSKY (directrice du CDC) : Bonjour Peter. Merci beaucoup de m’avoir reçu. Nous avons donc suivi de nombreux domaines scientifiques pour prendre cette décision importante. L’un, bien sûr, était le comportement du virus. Combien de virus avez-vous encore que vous pourriez potentiellement transmettre après cinq jours ? Et nous savons généralement que la plupart de votre potentiel de transmission se produit un à deux jours avant que vous ayez des symptômes et ces deux à trois jours après. Ainsi, au bout de cinq jours d’isolement, vous avez probablement environ 85 à 90 pour cent de tout votre potentiel de transmission derrière vous pendant que vous étiez en isolement. Il est important de noter que cette décision était également la où nous en sommes dans l’épidémiologie de cette maladie. Comme vous l’avez noté, le nombre de cas monte en flèche, nous prévoyons qu’ils pourraient encore augmenter. Et de nombreuses personnes sont asymptomatiques ou seulement légèrement symptomatiques, en particulier celles qui ont été vaccinées ou boostées. Et donc, ils peuvent très bien ne pas être en mesure ou disposés à se conformer à dix jours d’isolement. Donc, c’était vraiment une façon de dire aux gens de s’assurer d’isoler ces cinq premiers jours lorsque vous êtes au maximum, contagieux et, bien sûr, de porter un masque pendant les cinq derniers jours pour vous assurer de ne rien répandre qui pourrait être laissé aux autres. (…) 7 h 10 h 41, heure de l’Est ALEXANDER : Dr Walensky, comme vous le savez bien, le CDC a été critiqué pour ses messages mitigés tout au long de cette pandémie, que ce soit sur les masques ou sur les boosters, pourquoi les Américains devraient-ils faire confiance au CDC ? WALENSKY : Mon travail en ce moment est de prendre toute la science et les informations dont nous disposons et de fournir des conseils et des recommandations au peuple américain qui s’est adapté à la science actuelle. Cette pandémie nous a donné beaucoup de science nouvelle et mise à jour au cours des deux dernières années. Et c’est mon travail de transmettre cette science à travers les recommandations et c’est exactement ce que nous faisons. (…)