Héritage Carmen Salinas pour sa fille, c’est une belle maison

Carmen Salinas, hérite d’une maison luxueuse et cosy à sa fille | Instagram

L’actrice Carmen Salinas a partagé il y a longtemps sur sa chaîne YouTube, un vidéo où je me vantais d’une partie de sa belle maison, qu’il a ensuite commentée dans une interview à l’émission Hoy, que ce serait l’héritage de sa fille María Eugenia.

Carmelita Salinas C’est une actrice mexicaine bien connue qui a gagné l’affection de tout le Mexique, elle est connue dans tout le pays car elle est active depuis 1954.

Depuis 50 ans, il habite la même maison qu’il a achetée grâce à un gain à la loterie en 1966 alors qu’il n’avait que 27 ans, dans sa maison de luxe ses enfants et son mari vivaient, c’était une belle famille qu’elle formait avec son bien-aimé.

Le 9 janvier 2020, elle a partagé une vidéo sur sa chaîne YouTube, où elle montrait sa cuisine, elle faisait visiter à ses fans ce lieu si sacré pour elle et pour toute autre mère.

Cette vidéo compte déjà 4 539 738 vues à ce jour, malheureusement les commentaires sont désactivés, probablement en raison d’événements récents liés à sa santé, nous la partagerons avec vous tout de suite.

Plus qu’une maison luxueuse et accrocheuse comme celle de n’importe quelle autre célébrité du milieu, Image de balise Carmen Salinas Il en a fait une maison, a fait des aménagements à son goût et chaque décoration a sa raison d’être, choisie avec beaucoup de soin et surtout avec amour.

Il y a plusieurs vidéos où il montre sa maison et dans chacune d’elles Salinas raconte quelques histoires, sûrement ceux qui ont vu les vidéos ont été attentifs à chacune de ses anecdotes, il est intéressant d’en savoir un peu plus sur ses expériences.

C’est parce que l’actrice a toujours eu une façon particulière de raconter des histoires, tous ceux qui l’écoutent sont hypnotisés, car Carmelita Salinas n’a aucune honte à dire ce qu’elle pense de quelque chose ou de quelqu’un, c’est pourquoi elle est très aimée pour sa totale sincérité .

Elle est née le 5 octobre 1939, elle a actuellement 82 ans, malheureusement sa santé n’est pas au beau fixe, car elle pourrait être déconnectée des appareils qui la maintiennent en vie à tout moment.

Ceci parce qu’elle a subi un accident vasculaire cérébral qui la maintient dans le coma, il y a très peu de chance qu’elle se réveille, même en fait ils sont presque nuls, cependant la famille attend probablement un miracle, c’est une décision assez difficile à prendre .