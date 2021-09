Héritage de Pablo Laso Supercoupe du Real Madrid ACB 2021

Hay equipos que poseen una fuerza interna difícil de explicar, un carácter competitivo que va más allá de los jugadores que vistan esa camiseta y que dota de una identidad propia al colectivo, capaz de acoger en su regazo cualquier nueva pieza y hacer que encaje a la perfection. C’est ainsi que vous pouvez définir Real Madrid de Pablo Laso, un génie venu sur le banc merengue en juin 2011 et qui a non seulement restitué les titres dans les vitrines du club, mais aussi la passion et l’identité de tous les fans avec ce projet. Il y a déjà 21 titres qu’il ajoute et il n’a pas été vierge depuis une seule saison, rivalisant de vous à vous contre les meilleurs et réussissant à donner à l’équipe une magie unique pour sortir renforcée de situations compliquées.

Sergi Llull, Rudy Fernández, Jaycee Carroll, Jeff Taylor, Trey Thompkins ou Felipe Reyes Ils ont constitué le noyau dur d’un projet qui s’est réinventé au fil du temps et a trouvé un moyen de fournir les engrenages des pièces vitales de son engrenage. Après la saison dernière, tout semblait s’effondrer avec les départs de Campazzo, Deck et Garuba, ainsi que de multiples blessures, le Saint-Sébastien a de nouveau touché la touche et en quelques semaines, toutes les nouvelles recrues semblent être des prétoriens déjà livrés à son chef. Personne ne nie les quelques minutes qu’ils peuvent disputer, personne ne revendique plus d’importance ou met le bien individuel avant le collectif et chaque triomphe est célébré avec la ferveur de quelques amis unis par une passion.

William-Goss, Yabusele et Hanga seront les clés de la rotation

Thomas Heurtel et Carlos Alocen Ils devraient porter la poignée de l’équipement cette saison, avoir deux authentiques micro-ondes en position 2 qui peuvent effectuer les tâches de base, telles que Sergi Llull et un Nigel Williams Goss sensations très flatteuses. Attendra son heure Juan Nunez, un jeune joueur talentueux qui s’est déjà avéré important dans la rotation. La position d’escorte pourrait être complétée par un Carroll toujours en attente, ainsi que par le toujours élégant Fabien Causeur, qui a trouvé sa place à Madrid. Une position qui semble très bien couverte est la 3, puisque Rudy Fernández et Alberto Abalde sont secondés par JEffery Taylor et Adam HangaTous les quatre étant des joueurs avec une intelligence sur le terrain bien supérieure à la moyenne.

Le joker de Gerson Yabusele, Capable d’alterner entre 3 et 4, il laisse à Laso une succulente marge de manœuvre, qui se réjouit de l’arrivée de ce joueur français corpulent et talentueux. Ce sera vital en début de saison puisque les deux Trey Thomas Comme Anthony Randolph Ils ont encore des mois pour se remettre de leurs blessures. Tristan Vukcevic acquerra un rôle important en tant que 4 qui ouvre le champ et est mortel du triple, tandis que Vincent Poirier et Edy Tavares ils sont appelés à maîtriser la peinture. Bref, une équipe aux noms spectaculaires mais, surtout, un gène compétitif unique.