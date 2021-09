Héritage du Covid : une trinité de divergences ?

Les marchés d’actions et les portefeuilles HNI ont enregistré de bons rendements. L’indice indien Nifty-50 a rapporté 70,9% par an.

Par Shilpa Kumar

Alors que les pays se préparent à la reprise de Covid, il va de soi que la seule assurance contre de tels chocs est de construire une immunité mondiale collective et de rester prêt à réagir rapidement. Et pourtant, une trinité de divergences – des divergences entre le monde développé et le Sud global, entre les grandes entreprises et les petites MPME, et entre les HNI et les masses en herbe – poussant le monde vers un héritage Covid plus risqué est une possibilité distincte. 73,7% de l’humanité réside dans les économies émergentes, près de 50% de la population mondiale appartient aux groupes à revenu faible et intermédiaire inférieur et 95% des 65 millions de MPME en Inde appartiennent à la catégorie des petites et micros en difficulté.

Le Covid a le plus frappé ces circonscriptions. Le taux de croissance des pays en développement était supérieur de 4 % à celui des pays développés entre 2001 et 2010. Ce chiffre était tombé à environ 2% avant Covid et devrait être inférieur à 1% au cours de l’EX22. Des mesures de relance budgétaire plus importantes et des emprunts moins chers ont été la raison pour laquelle les pays plus développés ont mieux résisté. La majeure partie des mécanismes de réponse et de redressement au sein d’un pays semble avoir été dirigée vers un ensemble plus restreint d’entreprises et d’individus relativement plus forts. L’Inde n’était pas une exception. Pour préparer l’avenir, il est essentiel de comprendre ce qui a permis de combler ces lacunes :

L’action de la banque centrale pour s’assurer que les conditions financières restent favorables et que les liquidités sont abondantes et bon marché, a contribué à atténuer la volatilité des marchés financiers et à protéger contre un effondrement systémique dévastateur. pour apporter un soulagement rapide aux plus touchés. L’Inde, par exemple, pourrait fournir des secours en espèces à un moment où l’accès physique était difficile. Les données de Dalberg montrent que même un pays aussi grand et géographiquement diversifié que l’Inde pourrait transférer une forme de soutien en espèces à près de 80 % de la population dans le besoin d’ici mai 2020.

Quelques éléments ont accentué le fossé. La fourniture de secours était motivée par des « structures formelles ». Les personnes qui possédaient une identité numérique et un compte bancaire pouvaient obtenir un paiement en espèces du gouvernement. Les entreprises de l’écosystème formel pourraient bénéficier des allègements annoncés. Par exemple, le mandat de la RBI sur le moratoire sur le paiement des prêts n’était accessible qu’à toute personne ou entreprise faisant partie du système de crédit formel. Malheureusement, la majeure partie des individus et des petits entrepreneurs dans la plupart des pays en développement restent enracinés dans des structures informelles de moyens de subsistance et d’affaires. Cela complique leur capacité à accéder aux mesures de secours disponibles en temps de crise.

Les liquidités abondantes et bon marché fournies par les banques centrales n’ont pas été transmises aux IMF et aux plus petites NBFC, les fournisseurs de crédit du dernier kilomètre. Le resserrement des normes de crédit et l’aversion au risque des banques ont empêché les petites IMF et les NBFC d’accéder aux fonds pour les rétrocessions. En effet, leurs coûts d’emprunt ont augmenté de 120-150 pb sur 2018 à 2020 malgré d’importantes baisses de taux de RBI post-Covid, bilans des ménages vulnérables.

Une autre trajectoire négative s’est jouée du côté des actifs. Les baisses de taux ont eu un double impact sur les ménages à faible revenu : ce qu’ils gagnaient sur leur épargne a diminué alors même que l’accès au crédit formel devenait plus difficile.

En revanche, cette politique monétaire accommodante a eu un effet très positif sur les actifs risqués. Les marchés d’actions et les portefeuilles HNI ont enregistré de bons rendements. L’indice indien Nifty-50 a rapporté 70,9% par an.

De la même manière, les grandes entreprises ont pu accéder aux liquidités abondantes dans une large mesure et à moindre coût. Par exemple, il y a eu une croissance de 58 % du crédit aux moyennes entreprises au cours de l’exercice 21 et une croissance timide de 2,5 % du crédit aux micro et petites entreprises ; une grande partie des avantages du programme de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS) a profité aux grandes entreprises du spectre des MPME.

Une économie mondiale plus forte et plus résiliente devra se concentrer sur trois axes :

Plus de formalisation des revenus et des bilans pour les ménages et les entreprises, grâce à une combinaison d’incitations ainsi qu’une conformité plus rigoureuse pour les entreprises. Plus d’accès à la fois aux secours et au crédit en étendant les rails numériques comme l’identité numérique et les liens bancaires à ceux qui n’en ont pas encore couvert.Crédit plus abordable grâce à une meilleure transmission de l’assouplissement de la banque centrale et des politiques plus personnalisées ciblant les fournisseurs de crédit et d’épargne du dernier kilomètre, et en tirant parti de la technologie et en exploitant les bases de données pour évoluer vers des prêts basés sur les flux de trésorerie.

Une chaîne n’est aussi solide que le maillon le plus faible. Renforçons ces liens.

L’auteur est partenaire, Omidyar Network India

