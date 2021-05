Heritage Foundation s’engage à rejeter l’argent de la grande technologie ⋆ .

La Heritage Foundation a promis de ne plus accepter le soutien financier des grandes entreprises de la technologie tant que les plates-formes suppriment les points de vue conservateurs.

Heritage avait précédemment rejeté un don de 225 000 $ de Google et retourné 150 000 $ de Facebook.

La présidente Kay C. James a annoncé mardi qu’elle signait un engagement avec au moins 35 autres dirigeants conservateurs appelant à la censure de Big Tech et refusant les contributions de ces entreprises.

«La Heritage Foundation n’acceptera pas en toute bonne conscience l’argent des entreprises qui tentent à plusieurs reprises et de manière flagrante de faire taire les discours conservateurs avec lesquels elles ne sont pas d’accord», a-t-elle déclaré. «Chaque fois qu’un nouveau cas de censure se révèle, ces entreprises trottent des excuses et promettent de faire mieux. Trop c’est trop. Je suis uni aux autres dirigeants conservateurs contre la censure des voix conservatrices par Big Tech. »

Le fondateur et président du Media Research Center, Brent Bozell, a cité le rejet par la Heritage Foundation des dons de Big Tech comme un catalyseur pour rejeter le soutien financier de Big Tech.

«Nous félicitons Heritage d’avoir refusé deux contributions à six chiffres de Google et Facebook l’année dernière. Ce fut un catalyseur pour le Media Research Center pour exhorter tous les conservateurs à faire de même », a déclaré Bozell. «L’argent de la Silicon Valley est toxique et empoisonne notre société. Big Tech – Facebook, Twitter, Google, YouTube et autres – déversent des millions et des millions de dollars à Washington pour tenter d’acheter de l’influence. Les conservateurs doivent résister.

Dans des lettres à Facebook et Google l’année dernière, James a noté que la suppression de la liberté d’expression par les plateformes était la raison du refus des dons.

“Comme vous le savez, il y a une dynamique croissante à Washington pour freiner Google et d’autres sociétés technologiques, soit par des mesures antitrust ou des changements dans les protections en matière de responsabilité dont vous bénéficiez”, a écrit James. «Heritage est en train d’examiner ces propositions, et la dernière chose dont nous avons besoin est que quiconque pense que nos conclusions ont été influencées de quelque manière que ce soit par un don relativement modeste de votre entreprise.»

Heritage a déclaré n’avoir jamais accepté de dons d’Apple, d’Amazon ou de Twitter. Heritage a également signalé que ses dons d’entreprise représentaient moins de 2 pour cent de toutes les contributions.

Le rapport du Media Research Center montre que chaque entreprise Big Tech a obtenu un «F» collectif en matière de liberté d’expression. Le système de notation de Free Speech America comprend des notes dans cinq catégories: la liberté d’expression, la transparence de l’utilisateur, le biais, la réactivité aux plaintes des utilisateurs et la vérification des faits.

