Heritage répond à la censure des patrouilles frontalières ⋆ 10z viral

La Heritage Foundation a répondu après que Twitter aurait censuré une vidéo illustrant le travail des agents de la patrouille frontalière.

La vidéo de 2017 traite du rôle important que jouent les chevaux dans le travail d’un agent de patrouille frontalière. Le Daily Signal a republié la vidéo, mais au lieu de visionner le contenu, Heritage a déclaré que certains utilisateurs avaient vu l’avertissement suivant : “Les médias suivants incluent un contenu potentiellement sensible.”

“Le photographe qui a capturé des images de @CBP à cheval cette semaine a confirmé que les agents n’avaient PAS utilisé leurs rênes comme des fouets”, a tweeté The Daily Signal. « Maintenant, il est temps pour @SecMayorkas d’ARRÊTER DE CIRCULER AVEC LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES et d’annuler sa suspension ridicule de ce programme historique. »

Apparemment, Twitter a d’abord nié avoir censuré la vidéo, mais a ensuite admis la censure sans dire si c’était le résultat d’un algorithme ou d’une erreur humaine. Heritage a déclaré que la vidéo est importante et contredit le récit bizarre de l’administration Biden sur la crise frontalière :

«Malheureusement, les politiciens d’extrême gauche de Capitol Hill et leurs alliés dans les médias et la culture populaire ont adopté un récit faux et démystifié sur les agents de la patrouille frontalière montés ces derniers jours pour distraire le public des politiques d’ouverture des frontières de l’administration Biden et des événements historiques qui ont suivi. crise frontalière que l’administration a créée », a déclaré Mark Morgan, ancien commissaire par intérim du CBP et membre invité du patrimoine. « Ces mensonges et calomnies contre les hommes et les femmes de la patrouille frontalière sont dégoûtants, et il est totalement inacceptable que des entreprises comme Twitter contribuent à faire avancer ces mensonges en censurant la vérité.