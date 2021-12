Herman López, un acteur de doublage populaire, est décédé – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Herman López, acteur et réalisateur de doublage qui a joué des personnages comme « Otto » des « Simpsons », « Wolverine » dans « X-Men » et « Marlin » dans « Le Monde de Nemo », entre autres, est décédé ce dimanche.

C’est la famille de l’interprète qui a fait connaître le décès sur les réseaux sociaux d’Herman, après un mois d’hospitalisation pour complications de santé.

« Avec une douleur profonde Norma Iturbe Guevara, Pao Pao Ma, Perla Isa, nous vous informons qu’aujourd’hui un grand mari, père, partenaire, ami et être humain unique a été transcendé », a déclaré la famille sur Facebook.

Carrière d’Herman López

Herman López, selon le site dubbing.fandom, était un acteur et réalisateur de doublage talentueux, ainsi qu’un acteur de télévision et de cinéma mexicain.

«Il se caractérisait par son ton de voix polyvalent, qui lui permettait d’interpréter, des personnages affectueux et joyeux, en passant par des personnages sérieux et durs, jusqu’aux vieillards grincheux. Il était marié à la comédienne de doublage également éminente Norma Iturbe », précise le site.

En plus des ‘Otto’, ‘Marlin’ et ‘Wolverine’ susmentionnés, López Ramírez a donné la parole au père de Dexter dans ‘Dexter’s Laboratory’, le maire de Saltadilla dans ‘The Powerpuff Girls’, Hugo dans ‘Le Bossu de Notre Dame’ , le Triple Extra Large Professor dans ‘KND: The Neighborhood Boys’ et Don Justo Bolsa dans ‘Courage, the Cowardly Dog’, ainsi que Tortuga dans ‘Dragon Ball’.

Dans les films, il est particulièrement connu pour Austin Powers et Fredo Corleone dans la saga classique du Parrain, bien qu’il ait participé à d’innombrables productions.

Il a été président de la Commission de doublage de l’ANDA jusqu’à sa mort.