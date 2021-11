Hermann Gerland : le Bayern Munich et l’Allemagne doivent repenser la formation des jeunes

Alors que l’équipe masculine senior allemande tournait en rond autour du Liechtenstein (9-0) et de l’Arménie (4-1), assurant leur qualification pour la Coupe du monde, les U-21 allemands se sont retrouvés à la merci d’un 0-4 battu par la Pologne. Après la catastrophe, le nouveau co-entraîneur des moins de 21 ans, Hermann Gerland, a appelé l’Allemagne – et le Bayern Munich – à repenser leur façon de former les jeunes footballeurs.

« Nous devons en arriver à ce que nous puissions clairement dire que, dans le système des jeunes, la formation des joueurs est prioritaire et non le succès de l’équipe », a déclaré Gerland lors de la conférence de presse au lendemain du match (Sport1).

Gerland soutient que l’accent excessif sur le jeu système et les exercices de passes dans l’entraînement des jeunes a diminué la capacité des jeunes joueurs à dribbler : ils ne peuvent plus le gérer », a déclaré Gerland.

« Donnez un ballon aux enfants en petits groupes. Laissez-les marquer des buts, jouer 1v1 et dribbler, même s’ils perdent parfois le ballon ou un match », a expliqué Gerland. « Ce n’est pas si mal; plus tard, ils doivent être bons, mais en tant qu’enfants, ils devraient simplement apprendre.

Gerland a désigné le propre système de jeunesse du Bayern Munich, que Gerland lui-même a dirigé pendant deux ans, comme particulièrement problématique. « L’équipe U-19 du FC Bayern Munich compte 29 joueurs sur la liste. Cela signifie que si l’entraîneur ne fait pas de remplacements et que tout le monde est en bonne santé, 18 joueurs ne font que regarder », a-t-il déclaré. « C’est absurde pour les jeunes. Ils doivent jouer au football.

Les académies de jeunes doivent inspirer la joie du jeu, enseigner l’esprit sportif et la ponctualité, a souligné Gerland.

Le Tigre ne serait pas le Tigre s’il n’évoquait pas son célèbre « pendule d’en-tête » : Gerland a fait valoir que les clubs doivent concevoir des exercices d’entraînement pour développer des types de joueurs classiques comme les avant-centres, que l’Allemagne a eu du mal à trouver depuis que Miroslav Klose a pris sa retraite de la Équipe nationale allemande en 2014.

«Si quelqu’un n’a jamais fait d’entraînement de tête, comment est-il censé être capable de diriger le ballon tout d’un coup? Comment un avant-centre peut-il convertir une croix, s’il n’a jamais pratiqué cela ? demanda Gerland. « Ensuite, ils rient tous du pendule, mais chaque fois que Mats Hummels ou David Alaba ne dirigeaient pas assez bien le ballon, ils venaient me voir et me disaient : « Entraîneur, allons au pendule, je dois être dans la bonne position dans l’air encore. Ensuite, ils ont fait 20 en-têtes et ont été satisfaits. Mais aujourd’hui, c’est démodé », a déclaré Gerland.

Robert Lewandowski et Kingsley Coman pratiquent les en-têtes sur le célèbre Kopfballpendel de Gerland en 2020 :