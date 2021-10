Hermann Gerland se souvient des débuts de Thomas Müller et comment il a failli partir pour Hoffenheim

Le nouvel entraîneur adjoint de l’équipe allemande des moins de 21 ans, Hermann Gerland, a été présenté sur le podcast Der Sechzehner avec les anciens entraîneurs de Bundesliga Ewald Lienen et Michael Born. Gerland est un manager de longue date de l’académie et des équipes de jeunes du Bayern Munich et a vu pas mal de talents gravir les échelons au fil des ans.

Gerland a parlé dans le podcast de la carrière de Thomas Müller au Bayern. Malgré l’impact d’un joueur Thomas Müller dans sa carrière, tout le monde ne pouvait pas prévoir ce talent. Alors que Müller a toujours été fort, il n’y avait aucune certitude que l’Allemand deviendrait un talent de classe mondiale.

« Je mentirais si je disais que j’avais prévu la carrière de Thomas Müller. Jamais! Thomas marquait toujours des buts et était fort. Mais il avait des jeux, il y avait un recours collectif de district puis de classe mondiale. Les recours collectifs de district étaient plus fréquents que les recours collectifs mondiaux », a déclaré Gerland sur le podcast Der Sechzehner.

Une tâche majeure pour Gerland était d’empêcher Müller de quitter le Bayern Munich. Gerland a défendu Thomas Müller en 2008. C’était un an avant que Müller ne fasse sa percée sous Louis van Gaal.

L’ancien entraîneur d’Hoffenheim Ralf Rangnick a déclaré dans une interview à Sport1 que le club était déjà d’accord avec Müller. Sans l’intervention de Gerland et Uli Hoeneß, Müller aurait peut-être quitté Munich.

Les fans du Bayern devraient être éternellement reconnaissants que Müller soit resté.