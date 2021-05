Hermès AirTag indisponible dans aucune version; problème de qualité possible

Les trois produits Hermès AirTag vendus sur le site Web d’Apple s’affichent comme «Actuellement indisponible» lorsque vous tentez de les commander. Peu importe le produit ou la couleur que vous choisissez.

Un lecteur de . pense que cela peut être dû à un problème de qualité qu’il a rencontré avec son porte-clés Hermès, qui s’est effondré dans sa poche …

Apple lui a dit de l’apporter dans un magasin phare, mais quand il l’a fait, on lui a dit qu’un remplacement n’était pas disponible et qu’il aurait soit besoin de le faire rembourser, soit de l’envoyer à Hermès dans l’espoir qu’ils puissent le réparer. il.

J’ai sorti mes clés de ma poche et j’ai été surpris de ne trouver que le Hermes Airtag et sa dragonne dans ma main. Pas vraiment inspirant la confiance. Il avait eu une vie chic, sans stress ni dommage notable. Au début, je pensais qu’il venait de se défaire mais, après un examen plus approfondi, il était clair que le bas de son poteau métallique s’était dévissé, à un moment donné, et finalement séparé.

J’ai appelé AppleCare et, après confirmation du problème, on m’a dit de l’apporter dans un magasin phare à proximité pour réparation ou remplacement. Le représentant avait confirmé qu’un remplaçant était en stock avant de fixer un rendez-vous pour moi. Mais aujourd’hui, un jour plus tard, l’application Apple Store a montré que les porte-clés Hermes étaient indisponibles et, lorsque je suis arrivé dans le magasin, on m’a dit qu’ils n’en avaient pas en stock et qu’ils ne pouvaient pas en commander un. Mes seules options étaient de le retourner ou de l’apporter à Hermès pour voir s’ils pouvaient le réparer.