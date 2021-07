Hermès bat les estimations pour le premier semestre – WWD

PARIS – L’étoile du luxe ne cesse de monter.

Hermès International est le dernier acteur du secteur à publier une excellente performance au premier semestre cette semaine sur fond de demande refoulée pour ses produits, dépassant les attentes des analystes en matière de bénéfices et de marges.

“Nous nous attendions à un rebond, une belle année, mais je dois avouer que les résultats ont dépassé nos attentes”, a déclaré le président exécutif d’Hermès, Axel Dumas, lors d’un entretien avec les analystes après la publication des résultats vendredi matin.

Hermès a enregistré une forte hausse de ses ventes, tirée notamment par des gains en Grande Chine et un rebond dans les Amériques, faisant progresser son résultat opérationnel semestriel de 221% à 1,72 milliard d’euros. Par rapport à la même période en 2019, cela représente une augmentation de 50,5%. La marge d’exploitation de la société pour la période était de 40,7%, bien en avance sur le chiffre de 34,8% annoncé pour le premier semestre 2019.

“Le modèle ici est très similaire – à la fois dans la dynamique des résultats et des résultats – à celui que nous avons vu dans le [fashion and luxury goods] division de LVMH : croissance du chiffre d’affaires au cours des deux dernières années comme si le COVID-19 n’avait jamais eu lieu, et EBIT très sensiblement plus élevé [earnings before interest and taxes] marges », a déclaré l’analyste de Bernstein, Luca Solca, dans une note de recherche.

Au cours de l’appel, Dumas a répondu à des demandes de conseils pour savoir s’il pensait que les marges élevées de l’entreprise étaient durables pour le reste de l’année.

“Nous ne pensons pas de bas en haut, nous faisons les choses de la bonne manière, et cela crée une marge”, a-t-il déclaré. « Ces dernières années, nous avons assisté à une forte accélération de la croissance du luxe au sens large, ce qui a souvent un effet de levier sur nos prévisions. L’important est de continuer à investir et de réfléchir dans quatre ou cinq ans. Je dois mettre un bémol sur certaines de vos prévisions pour 2021[…]. C’est bien trop tôt, les choses peuvent aller dans les deux sens.[…] Je dis avec beaucoup d’humilité, ce sont des chiffres élevés. La situation reste incertaine. »

Alors qu’Hermès continue d’anticiper une forte demande pour ses produits dans les mois à venir, la pression sur l’offre, les effets de change et l’augmentation des effectifs — Hermès a embauché 400 nouveaux collaborateurs, dont les deux tiers en France, depuis décembre — pourraient peser sur les résultats de la seconde moitié, a déclaré la société.

“En 2020, beaucoup de nos clients n’ont pas pu entrer dans nos magasins, il y avait donc un stock, fin 2020, dans toutes les zones géographiques, qui a été rapidement vendu au premier semestre 2021, il y a donc un rattrapage effet sur la vente des stocks », a déclaré Dumas.

Pour le cuir en particulier, la plus grande catégorie de produits d’Hermès : « Nous avons des goulots d’étranglement de production », a déclaré Dumas. « Nous avons continué d’investir dans les capacités de production, nous sommes toujours en ligne avec notre stratégie à moyen terme concernant le cuir, et c’est pourquoi nous n’anticipons pas le même taux de croissance pour le cuir au second semestre. . “

Les ventes d’Hermès au premier semestre ont bondi de 70,2% en glissement annuel pour atteindre 4,24 milliards d’euros au total, soit une hausse de 28,9% par rapport aux six premiers mois de 2019. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires a augmenté de 119% à 2,15 milliards d’euros.

Avec un chiffre d’affaires en hausse de 98 % à 1,03 milliard d’euros à taux de change constants au premier semestre (soit 40 % par rapport à 2019), la division prêt-à-porter et accessoires a particulièrement bien performé, tout comme la division « autres » secteurs Hermès. – comprenant des bijoux et des articles ménagers – avec des ventes en devises constantes en hausse de 100,4% et des montres en hausse de 120,6% par rapport à la période de l’année précédente.

Les ventes d’articles de maroquinerie et de sellerie ont progressé de 63% en glissement annuel à taux de change constant, à 2 milliards d’euros. Il s’agit d’une augmentation de 25 % par rapport à la même période en 2019.

Pour la business unit soie et textiles, les ventes ont augmenté de 71,9% à taux de change constant et de 5,8% par rapport à 2019. Les parfums et la beauté ont progressé de 64,5%, ou 16,9% par rapport à 2019.

Alors qu’en Europe, les comparables étaient toujours négatifs en 2019 avec une baisse de 8,4%, dans toutes les autres régions, les niveaux de ventes ont dépassé les niveaux d’avant la pandémie.

“Nous constatons une forte demande et un appétit chinois pour nos produits”, a déclaré Dumas lors de l’appel. Cette demande, ainsi que l’accélération à Singapour et en Thaïlande, ont stimulé l’activité de l’entreprise en Asie hors Japon au premier semestre. A taux de change constant, le chiffre d’affaires en Asie a augmenté de 80,5% sur la base des chiffres de 2020 et de 58,5% par rapport à 2019, à 2,62 milliards d’euros.

Au Japon, la société a surperformé ses concurrents, enregistrant un gain de 59% par rapport à l’année dernière et de 22% par rapport au premier semestre 2019, malgré les mesures restrictives introduites pour lutter contre la pandémie. Au total, la zone Asie-Pacifique a représenté plus de la moitié des ventes d’Hermès au premier semestre.

Les ventes dans les Amériques ont augmenté de 115,1%, soit 25,3% par rapport à 2019, portées par de solides performances aux États-Unis. les catégories de produits de la maison enregistrent de bonnes performances aux États-Unis.

L’entreprise a gagné en popularité en ligne l’année dernière dans le monde entier, recrutant de nouveaux consommateurs pour son offre. “Avec la réouverture des magasins, la forte croissance d’internet s’est poursuivie”, a observé Dumas.

Les ventes du réseau de magasins du groupe, qu’il a continué d’étendre et de rénover, ont augmenté de 81 % en glissement annuel à taux de change constants. Les activités de gros ont augmenté de 46% par rapport à la même période l’an dernier, a déclaré Hermès, restant pénalisé par le travel retail.

Le bénéfice net s’est établi à 1,17 milliard d’euros, en hausse de 250,4% d’une année sur l’autre, ou de 55,7% sur la base des chiffres de 2019 pour la même période.

Pour l’avenir, l’entreprise continue d’investir dans le renforcement de sa capacité de production interne et l’expansion de son réseau de magasins. Son atelier de maroquinerie à Montereau, à l’est de Paris, a ouvert en juin, et un autre, en Guyenne près de Bordeaux, démarrera en septembre. Elle a investi 97 millions d’euros dans sa production et ses divisions au cours du premier semestre.

97 millions d’euros supplémentaires ont été dépensés pour l’agrandissement et la rénovation de magasins, y compris de nouveaux magasins à Omotesando, Tokyo et Troy, Michigan.

« Il y a eu une accélération de notre plan d’investissement pour les années à venir. Dès le second semestre, nous verrons de nouveaux investissements dans de nouveaux emplois, dans de nouveaux centres logistiques, l’idée étant de préparer le terrain pour 2022 et 2023 », a déclaré Dumas.

Plus tôt cette semaine, LVMH a annoncé un bénéfice net en hausse de 62% par rapport au premier semestre 2019 et un gain de ventes de 14% à données comparables pour le deuxième trimestre. Le bénéfice net de Kering au premier semestre a augmenté de 159,5 % en glissement annuel et ses revenus ont bondi de 91,1 % pour les trois mois clos au 30 juin.