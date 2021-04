Hermès New LA Valley Store à Old Sears au Westfield Topanga Mall – WWD

L’agrandissement et la refonte d’un centre commercial Westfield dans la vallée de Los Angeles donnent un grand coup de pouce au luxe avec Hermès en tant que nouveau locataire principal.

Hermès vient de louer un espace de 7 500 pieds carrés au Westfield Topanga, reprenant un emplacement autrefois occupé par Sears, un locataire clé de longue date pour les centres commerciaux et les centres commerciaux à travers le pays. Ce sera l’un des premiers cas où une seule marque de luxe est un locataire principal dans un centre commercial – historiquement, un tel locataire est un grand magasin qui se voit offrir une forte réduction pour un bail à long terme. Mais ces magasins perdent en popularité depuis plusieurs années.

L’ancien espace Sears sera complètement réaménagé avant l’ouverture d’Hermès en 2023, tandis que d’autres parties de l’agrandissement de 180000 pieds carrés du centre commercial ouvriront l’année prochaine.

Les termes du bail n’ont pas été divulgués, et Hermès a refusé de commenter au-delà de la confirmation de la signature du bail et de sa date d’ouverture de 2023. Mais la marque a été l’un des rares fournisseurs de luxe à traverser la pandémie de coronavirus avec une augmentation des ventes globales, grâce à en grande partie aux acheteurs avides de la région Asie-Pacifique, ainsi qu’aux acheteurs américains dévoués.

Colin Shaughnessy, vice-président exécutif du crédit-bail américain chez Unibail-Rodamco-Westfield, a déclaré que les discussions avec Hermès remontaient à 2019, lorsque la marque a ouvert pour la première fois un magasin dans une propriété de San Diego. La vallée de San Fernando est une richesse démographique changeante dans le comté tentaculaire de LA, alors que les enclaves plus riches comme Calabasas et Hidden Hills se développent et Glendale est un nouveau site de gentrification attirant de jeunes locataires.

«À l’origine, nous avions prévu d’avoir Hermès dans l’enceinte de luxe à l’intérieur du centre», a déclaré Shaughnessy. «Alors que nous partagions notre vision du réaménagement avec leur équipe, ces plans ont changé pour donner à Hermès une position d’ancrage qui permettrait de meilleures connexions avec leurs clients et une opportunité de créer leur propre identité au sein de l’expansion.

Compte tenu de l’accélération des habitudes et des tendances d’achat numériques, une expansion majeure d’un centre commercial peut sembler contre-intuitive, mais Shaughnessy a déclaré que tout au long de la pandémie, chaque fois que diverses restrictions étatiques étaient levées, «la fréquentation et les ventes ont fortement rebondi». Il a déclaré que URW voyait cela comme le signe d’une «demande claire des consommateurs refoulée pour des destinations shopping de haute qualité».

Mais le réaménagement de Westfield Topanga n’est pas strictement axé sur le shopping, car de nombreux centres commerciaux continuent de se tourner vers l’utilisation mixte et le divertissement dans le but d’attirer les clients. Shaughnessy a déclaré qu’il y aurait une salle de restauration «dirigée par un chef», des salons et des bars à cocktails, des activités de divertissement et de loisirs et des places publiques intérieures et extérieures, ainsi que des commerces de détail, bien qu’il ait refusé de préciser le nombre de détaillants. Il a également noté que dans d’autres propriétés URW, des bureaux, des centres de fitness et même des appartements sont ajoutés et développés.

«Notre espace est notre plus grand atout», a déclaré Shaughnessy, «et ce que nous en faisons est la clé de notre succès.»