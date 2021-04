Hermès offre une étiquette de voyage AirTag à 699 $ et un nouvel étui MagSafe à 570 $ en exclusivité sur son site Web

Plus tôt cette semaine, Apple a annoncé qu’elle étendait son partenariat avec Hermès pour inclure les accessoires AirTag et AirTag. Lors de la keynote, nous avons vu trois styles distincts d’AirTag Hermès, mais il se trouve qu’il y en a un quatrième exclusivement sur le site Web d’Hermès. Hermès propose une étiquette de voyage en cuir à 699 $ comprenant un seul AirTag Hermès. La société propose également désormais sa propre coque en cuir MagSafe pour iPhone 12.

Le «Apple AirTag Hermès Travel Tag» est actuellement disponible en précommande sur le site Hermès et indique qu’il commencera à être expédié le 29 avril, la veille de la disponibilité officielle des AirTags. Comme le porte-clés Hermès, la breloque de sac et l’étiquette de bagage, l’étiquette de voyage est livrée dans leur emblématique cuir marron avec des coutures blanches. Bien qu’il ne soit offert que dans cette seule couleur. Ironiquement, l’étiquette de voyage comprend une fenêtre dans laquelle vous pouvez écrire votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail.

En plus de lancer les accessoires AirTag et AirTag, Hermès présente également son premier étui MagSafe pour iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Le nouvel étui est en cuir Fauve marron clair. Il a un design estampé qui représente le ruban dans lequel Hermès enveloppe leurs boîtes de produits. Hermès dit que le boîtier s’enclenche facilement magnétiquement, ce qui ressemble aux étuis officiels d’Apple. Comme vous pouvez l’imaginer, l’étui est compatible avec les accessoires Qi ainsi qu’avec les accessoires MagSafe. Hermès a évalué son étui MagSafe à une mâchoire de 570 $. Plus de la moitié du prix du téléphone sur lequel vous allez le mettre. L’étui est disponible en précommande maintenant et commence à être expédié le 27 avril.

L’étiquette de voyage et les étuis MagSafe sont absolument magnifiques. Mais il est difficile pour la plupart d’entre nous de contourner les étiquettes de prix absolument astronomiques qui sont placées sur les produits Apple x Hermès. Surtout quand AirTag ne coûte que 29 $ et que les accessoires en cuir d’Apple ne coûtent que 35 $ ou 39 $. L’étui MagSafe en cuir d’Apple coûte 59 $ par rapport aux 570 $ pour lesquels Hermès vend le leur.

