Hernán Crespo change le visage de Sao Paulo

25/04/2021 à 10h11 CEST

Tendez la main et embrassez le saint. Hernan Crespo Il sert deux mois sur le banc du Sao Paulo FC et est déjà devenu l’entraîneur tricolore qui a connu le meilleur départ de ce 21e siècle.

Ses chiffres sont incontestables au milieu d’un marathon d’engagements: il y a huit victoires, un nul et une seule défaite (avec arbitrage controversé) dans les dix premiers matchs où il a mené l’équipe Morumbí. Il compte déjà six victoires consécutives, cinq dans le championnat Paulista, plus les débuts en phase de groupes des Libertadores. Au-delà des statistiques, la meilleure chose à propos de l’ancien attaquant argentin est, sans aucun doute, la cure de jouvence qu’il a su donner à sa nouvelle équipe.

La transformation est absolue. De Sao Paulo, de Fernando Diniz, qui perdait langoureusement le Brasileirao, paralysé, aisé et incapable de surmonter l’adversité, s’est déplacé vers un Sao Paulo compétitif, féroce, tactiquement très polyvalent et rebelle face à l’adversité. La main de Frisé c’est évident.

📈 @Crespo tem o melhor início de trabalho no seculo eo cinquième melhor da historia do São Paulo: 1️⃣0️⃣ jeux

8️⃣ vitórias

1️⃣ cravate

1️⃣ défaite

2️⃣5️⃣ buts marqués

6️⃣ buts frits

1️⃣9️⃣ solde En savoir plus> https://t.co/zz6Pq1lamL#CorazónTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/KmR2ISnxLh – São Paulo FC (@SaoPauloFC) 24 avril 2021

La tricolore tordue, qui n’a pas vu son équipe remporter un titre depuis 2012, a retrouvé espoir, convaincue que Hernan Crespo vous serez en mesure de maintenir durablement vos bons chiffres.

Le technicien, cependant, n’est pas emporté par l’euphorie. “On manque de temps et on continue à travailler de la même manière, avec la disposition des joueurs, on peut faire des changements mais l’identité est la même … alors il est juste de penser à rêver, mais je vis au jour le jour et seulement le temps nous dira à quel point nous sommes tous bons et bons. “, il est dit.

Crespo a gagné le respect non seulement de son tordu mais aussi de la presse brésilienne, qui loue son intégration dans le club, le pays et l’effort de parler portugais lors des conférences de presse.

“Si nous égalons ou dépassons les records, c’est le mérite des footballeurs, nous sommes une équipe en constante évolution et nous sommes au début de la saison, il y a encore un long chemin à parcourir et cela ne fait que commencer.”, met en évidence, de manière pragmatique, l’Argentin, qui, en mai, jouait déjà son premier titre officiel: le championnat Paulista