Hernán Crespo, option au banc d’Elche

22/11/2021 à 18:21 CET

L’ère Fran Escribá à Elche s’est terminée le week-end dernier et Christian Bragarnik, propriétaire du club d’Elche, a déjà des options pour trouver le prochain leader à Martínez Valero.

Selon « El Desmarque », l’option préférée du « patron » est Hernan Crespo qui est libre après être passé par Sao Paulo ou Défense et Justice. Plus de compatriotes de Bragarnik sur la liste avec des options pour y arriver sont Sebastián Beccacece, Rodolfo Arruabarrena ou Berizzo. En clé espagnole, Javi Gracia ou Francisco. Pour l’instant, Escribá a dit au revoir par lettre et les préparateurs physiques sont aux commandes.

Manolo Sempere et Fidel Agulló, avec le personnel médical, ont été chargés de diriger la première séance de travail de l’équipe d’Elche, qui s’est tenue au stade Martínez Valero à huis clos.

Le club a annoncé ce lundi que le plan de travail hebdomadaire se poursuivait comme prévu malgré le départ de l’entraîneur précédent, donc l’équipe profitera d’une journée de repos demain pour commencer à préparer le match du lendemain mercredi, qui se jouera lundi à Pampelune. .