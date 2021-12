Hero Electric Optima HX obtient un régulateur de vitesse, lancé en Inde pour 55 580

Hero Electric Optima HX lancé en Inde pour 55 580 . La nouvelle offre de Hero Electric comprend un régulateur de vitesse, une fonctionnalité intéressante pour un scooter, et l’Optima HX est disponible dans tous les concessionnaires Hero Electric du pays.

Hero Electric a lancé son tout nouveau scooter électrique Optima HX en Inde, au prix de 55 580 hors salle d’exposition. Le prix est après la subvention FAME 2 révisée. Le Hero Optima HX obtient des fonctionnalités mises à jour, et la plus intéressante est la fonction de régulateur de vitesse qui permettra aux cyclistes de maintenir une vitesse constante.

Une fois la fonction de régulateur de vitesse activée, elle affichera le symbole sur la console d’instruments. Pour désactiver le système, le pilote doit freiner ou tourner l’accélérateur. Les systèmes de régulateur de vitesse sur les deux-roues sont souvent présents sur les motos haut de gamme haut de gamme, et il s’agit de la première caractéristique d’un scooter électrique.

Commentant le développement, Sohinder Gill, PDG de Hero Electric, a déclaré : « Notre R&D a constamment travaillé sur des innovations pratiques et simples pour offrir des fonctionnalités à valeur ajoutée sur les vélos Hero afin de rendre la conduite facile et agréable. Certaines de ces fonctionnalités comme le régulateur de vitesse deviennent une partie intégrante du vélo tandis que d’autres comme Bluetooth, la connectivité GPS sont laissées au choix du client. Ce sont de petites étapes dans notre parcours pour créer des vélos connectés qui sont sûrs, pratiques et aussi agréables à conduire. »

