HERO espère que les achats en ligne ressemblent davantage à IRL

Même avant la pandémie, les consommateurs transféraient leurs habitudes d’achat des magasins physiques aux magasins en ligne. Cependant, au moins un aspect des achats réels est en quelque sorte de retour. HERO, la plateforme de shopping virtuel n° 1, a récemment introduit les Stories. La nouvelle option permet aux détaillants de créer et de publier des vidéos très authentiques, offrant aux acheteurs en ligne une expérience plus engageante.

Déjà utilisé par Ted Baker, Faherty et d’autres, Stories permet de créer des vidéos un-à-plusieurs courtes et achetables qui donnent vie aux produits, qui sont ensuite facilement partageables dans des histoires en ligne. Mais, comme l’explique HERO, avec Stories, les magasins sont les nouveaux studios et les associés des magasins sont les nouveaux créateurs.

Selon Adam Levene, fondateur de HERO, “Pendant trop longtemps, le commerce électronique a été purement transactionnel. Avec Stories, les marques de vente au détail peuvent désormais facilement créer le type de contenu vidéo réel, authentique et court dont les acheteurs d’aujourd’hui ont besoin.”

Source : HÉROS

L’outil Stories a été largement créé en pensant à la génération Z et aux Millenials, deux groupes essentiels pour façonner l’avenir du commerce. Dans un récent sondage mené auprès de 1 500 consommateurs américains, HERO a découvert que les acheteurs ne voient pas les produits dans la vraie vie, même s’ils préfèrent acheter en ligne. Cependant, les images de produits statiques et les descriptions textuelles ennuyeuses ne le coupent plus en ligne.

Avec Stories, une sorte de compromis a été créé. Grâce au nouvel outil, l’expérience d’achat en ligne peut désormais comporter de courtes vidéos pertinentes que les associés du magasin et les experts en produits peuvent facilement mettre en ligne.

Comme l’a noté Chris Cairns, responsable du concept et du développement de la vente au détail, « rendre possible aux acheteurs de cliquer sur les produits et d’acheter l’histoire encourage nos experts à y aller et à parler de nos produits ».

Comment ça fonctionne

Pour commencer avec le nouvel outil de HERO, stockez les histoires de tournage des parties prenantes à l’aide de l’application Hero. Ils étiquettent ensuite la vidéo avec les SKU pertinents, puis partagent leurs créations pour examen. Une fois que les vidéos sont approuvées par le détaillant, elles apparaissent contextuellement sur la page du produit. Les équipes Office peuvent facilement suivre les ventes, l’engagement et l’impact global de chaque vidéo.

Pour plus d’informations sur les histoires, visitez le site officiel de HERO.