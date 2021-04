Hero Group lance Hero Vired, une plateforme edtech

Les programmes futurs, a déclaré la société edtech, couvriront des domaines tels que la conception, l’électronique, le leadership, la gestion de la santé et les technologies émergentes. Image représentative

The Hero Group a lancé une société edtech appelée Hero Vired. Destiné à améliorer et à requalifier la communauté professionnelle indienne, il proposera des programmes et des cours en collaboration avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT), la Singularity University et la Codecademy (la plate-forme en ligne américaine qui propose des cours de codage gratuits).

Akshay Munjal, fondateur et PDG de Hero Vired, a déclaré que l’investissement initial dans l’entreprise s’élevait à plus de 10 millions de dollars, tous provenant de la famille Hero.

Hero Vired commencera par offrir des programmes de certificat en finance et technologies connexes; programmes intégrés en science des données, apprentissage automatique et intelligence artificielle; développement full-stack; le design du jeu; et la pensée entrepreneuriale et l’innovation. Les programmes futurs, a déclaré la société edtech, couvriront des domaines tels que la conception, l’électronique, le leadership, la gestion de la santé et les technologies émergentes.

Selon le récent rapport Omidyar Network India-RedSeer sur l’edtech en Inde, d’ici 2022, le marché post-K12 sera une opportunité de 1,8 milliard de dollars. Ce segment de l’edtech est divisé en quatre sous-segments: l’enseignement supérieur, les compétences techniques, la préparation aux tests pour les emplois gouvernementaux et la préparation aux tests pour d’autres emplois.

Munjal a déclaré: «L’Inde est confrontée à un« paradoxe d’employabilité »unique où il y a une pénurie de professionnels hautement qualifiés, et pourtant les diplômés ont du mal à trouver des emplois convenables en raison du manque de compétences qui sont impératives pour l’industrie 4.1. L’initiative de l’Inde numérique dans le cadre de la politique nationale d’éducation souligne la nécessité de renforcer l’infrastructure d’apprentissage en ligne qui garantit un accès équitable à une éducation de la plus haute qualité pour tous les apprenants et une flexibilité d’apprentissage grâce à la banque de crédits académiques.

Cette nouvelle initiative, a ajouté Munjal, offrira un mélange de programmes – certains destinés aux professionnels qui travaillent avec des cours le week-end, et d’autres aux jeunes professionnels qui recherchent une expérience à temps plein plus intensive. «Les programmes se concentreront sur des sessions interactives individuelles avec tous les apprenants pour des cours en ligne en direct, des séances de clarification des doutes et de mentorat personnalisé», a-t-il déclaré.

Cette année, Hero Vired vise à former 1 500 professionnels, puis à augmenter en nombre.

En 2014, le Hero Group avait créé l’Université BML Munjal dans la banlieue de Gurgaon. «Nous avons toujours assuré la diffusion de connaissances pratiques conformes aux normes mondiales, et Hero Vired est un pas en avant dans cette direction», a déclaré Munjal, qui est également le président de l’Université BML Munjal.

Le groupe Hero dirige également Hero Mindmine, une organisation dans le domaine de la transformation des entreprises et des personnes par le biais de services de formation et de conseil.

