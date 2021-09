Hero Indian Super League s’associe à Terra Virtua

Ce partenariat marque un changement fondamental dans la manière dont les fans de sport pourront interagir avec leurs équipes sportives préférées.

Mercredi, la Hero Indian Super League (ISL) s’est associée à la plate-forme de collection sociale et numérique basée à Londres Terra Virtua Limited pour lancer ses jetons exclusifs non fongibles (NFT) en tant qu’objets de collection numériques avant la saison 2021-22. Conformément à l’accord, dans le cadre du partenariat sous licence, Terra Virtua créera des objets de collection numériques uniques mettant en vedette la Super League indienne et ses 11 clubs. Depuis le lancement de l’ISL en 2014, les moments de match de la ligue, les cartes des joueurs, les moments forts du match et plus encore seront mis à la disposition des fans pour qu’ils puissent acheter et échanger des souvenirs interactifs sur le marché de Terra Virtua. «Les objets de collection numériques ont été l’une des avenues d’engagement des fans les plus discutées en 2021, et ISL, étant une jeune ligue, aimerait suivre le rythme des demandes des segments d’audience du millénaire et de la génération Z de l’Inde. Les objets de collection numériques offrent à la ligue et à ses clubs des opportunités innovantes de se connecter au marché du football indien en pleine croissance et d’attirer un nouveau public », a déclaré Hoshedar Gundevia, responsable du numérique chez ISL.

Pour Terra Virtua, PDG et co-fondateur, Gary Bracey, le partenariat marque un changement fondamental dans la façon dont les fans de sport pourront interagir avec leurs équipes sportives préférées à l’avenir, leur permettant de collecter et d’échanger des marchandises interactives de joueurs et des souvenirs numériques dynamiques. avec d’autres fans. « Le partenariat démontre également une croissance forte et continue sur le marché du NFT, renforçant le fait que les objets de collection numériques sont l’avenir de la marchandise pour les fans et de l’art numérique », a-t-il souligné.

En outre, Terra Virtua a également annoncé qu’elle avait récemment basculé sa plate-forme de la blockchain Ethereum vers Polygon dans le but d’être plus durable. En effectuant ce changement, la plate-forme NFT a réduit de plus de 99 % sa consommation d’énergie lors de la frappe des NFT. “Nous sommes impatients d’être impliqués avec Terra Virtua alors qu’ils se lancent dans leur accord avec la première marque de sport indienne grand public à publier des NFT”, a déclaré Sandeep Nailwal, COO et co-fondateur de Polygon.

Les informations sur les objets de collection disponibles seront annoncées avant le tournoi ISL 2021, à partir du 19 novembre 2021.

