‘Hero:’ Media Hype ‘Big LGBTQ Win’ en tant que premier joueur actif de la NFL sort ⋆ 10z viral

Préparez-vous à ce que la NFL et les médias sportifs réveillés deviennent encore plus insupportables. Si vous pensiez qu’ils étaient mauvais avant, attendez de voir comment ils réagissent au premier joueur actif de la NFL de l’histoire à devenir gay.

L’ailier défensif des Las Vegas Raiders, Carl Nassib, est sorti lundi dans une vidéo Instagram sous les acclamations des flagorneurs LGBTQIABCDEFG. Il a dit, en partie :

…Je voulais juste prendre un moment pour dire que je suis gay. J’avais l’intention de le faire depuis un certain temps maintenant, mais je me sens enfin à l’aise pour l’enlever de ma poitrine. J’ai vraiment la meilleure vie, la meilleure famille, les meilleurs amis et le meilleur travail qu’un gars puisse demander. Je suis une personne assez privée, donc j’espère que vous savez que je ne fais pas ça pour attirer l’attention. Je pense juste que la représentation et la visibilité sont si importantes. J’espère en fait qu’un jour, des vidéos comme celle-ci et tout le processus de sortie ne seront pas nécessaires, mais d’ici là, je ferai de mon mieux et de ma part pour cultiver une culture d’acceptation et de compassion et je vais commencer par faire un don de 100 000 $ à le projet Trevor. C’est une organisation incroyable, c’est le service de prévention du suicide numéro un pour les jeunes LGBTQ en Amérique et ils font vraiment des choses incroyables. Je suis très excité d’en faire partie et d’aider de toutes les manières possibles et je suis vraiment excité de voir ce que l’avenir nous réserve…

Comme on pouvait s’y attendre, les médias se sont réjouis.

Un article de NBC News Think espérait qu’il “pourrait être [a] tournant pour le sport masculin. Yahoo! Le chroniqueur sportif Dan Wetzel a écrit : « Pourquoi Carl Nassib devenant le premier joueur actif ouvertement gay de la NFL compte tellement ». Un chroniqueur de NFL.com s’est extasié sur « Comment l’annonce courageuse de Carl Nassib a changé – et mis au défi – la NFL ». Newsweek l’a qualifié de “grande victoire LGBTQ pendant le mois de la fierté”.

USA Today était particulièrement festif. Une vidéo de USA Today avec la gaucher fiable Nancy Armor a déclaré que l’annonce « vient de changer la vie de beaucoup » et « aura un impact immédiat sur les gens à travers le monde », tandis qu’un article de USA Today soulignait : Le coming out de Carl Nassib en tant qu’homosexuel peut changer le football et la société. L’article de Mike Freeman sur USA Today annonçait : « Le coming out de Carl Nassib ne fait pas que marquer l’histoire. Les Raiders DL pourraient sauver des vies.

Le bulletin matinal For the Win de USA Today a également parlé de l’aspect censé sauver des vies de l’histoire et l’a qualifié de « héros : »

Nassib est également devenu instantanément un héros car son message et son courage pourraient très bien aider tant de personnes et sauver tant de vies. Ce que Nassib a fait lundi était incroyable et a été célébré à juste titre sur le moment, mais c’est quelque chose qui va probablement avoir un impact énorme sur la société pour les années à venir.

Rappelez-vous, ce sont les mêmes médias qui ont glorifié Michael Sam d’être le premier joueur ouvertement gay à être repêché (il n’a jamais joué à un match de la NFL) et Colin Kaepernick d’être ouvertement anti-police et anti-Amérique, tout en détestant Tim Tebow pour être ouvertement chrétien.

Quant à la NFL elle-même, le compte twitter officiel (avec le logo arc-en-ciel de la NFL) a tweeté la vidéo de Nassib avec le message suivant : “La famille NFL est fière de toi, Carl.”

Le compte Twitter des Raiders a également déclaré: “Fier de toi, Carl”, et plusieurs autres équipes ainsi que des joueurs actuels et anciens de la NFL ont tweeté leur soutien.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a publié une déclaration disant :

«La famille NFL est fière de Carl pour avoir courageusement partagé sa vérité aujourd’hui. La représentation compte. Nous partageons son espoir qu’un jour bientôt des déclarations comme la sienne ne seront plus dignes d’intérêt alors que nous marchons vers la pleine égalité pour la communauté LGBTQ+. Nous souhaitons à Carl la meilleure des chances pour la saison à venir.

La NFL a également annoncé qu’elle égalerait le don de 100 000 $ de Nassib au projet Trevor.

La NFL n’a apparemment rien appris de l’hémorragie des téléspectateurs à la suite de leur adhésion à l’activisme pour la justice sociale de Black Lives Matter et a décidé de doubler avec la promotion LGBTQ. C’est une stratégie audacieuse, Cotton, voyons si ça rapporte pour eux.