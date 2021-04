Hero MotoCorp ferme temporairement toutes les opérations

Tous les bureaux corporatifs de la société sont déjà en mode travail à domicile (WFH) et le personnel très limité est dans les bureaux sur une base de rotation pour la continuité des services essentiels, a déclaré la société.

Hero MotoCorp, le plus grand fabricant de deux-roues du pays, a déclaré mardi qu’en raison de la flambée des cas de Covid-19, il interrompait temporairement les opérations dans toutes ses usines de fabrication à travers le pays, y compris son centre mondial de pièces.

Chaque usine et GPC resteront fermés pendant quatre jours de manière échelonnée entre le 22 avril et le 1er mai selon le scénario local.

Hero a déclaré que l’arrêt n’aura pas d’incidence sur sa capacité à répondre à la demande, qui a été affectée en raison d’arrêts localisés dans de nombreux États et que les pertes de production seront compensées pendant le reste du trimestre.

«Toutes les usines reprendront leurs activités normales après cette courte période d’arrêt. La société utilisera ces jours d’arrêt pour effectuer les travaux de maintenance nécessaires dans les usines de fabrication », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Tous les bureaux corporatifs de la société sont déjà en mode travail à domicile (WFH) et le personnel très limité est dans les bureaux sur une base de rotation pour la continuité des services essentiels, a déclaré la société.

