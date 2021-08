Hero Texas Democrat retarde le projet de loi sur la suppression des électeurs, mais ne peut pas l’arrêter par elle-même .

Pendant 15 heures dans la nuit de mercredi à jeudi, la sénatrice de l’État du Texas, Carol Alvarado, s’est levée et a parlé au Sénat. Elle ne pouvait pas s’arrêter pour boire de l’eau. Elle ne pouvait pas s’asseoir. Elle ne pouvait même pas s’appuyer contre son bureau. Pendant 15 heures, elle s’est tenue dans la chambre du Sénat de la maison d’État d’Austin et a combattu le projet de loi 1 du Sénat, un projet de loi sur les restrictions des électeurs qui est le compagnon de celui que les démocrates de la Chambre du Texas ont bloqué en quittant l’État, refusant au corps le quorum.

“Le projet de loi 1 du Sénat ébranle lentement mais sûrement notre démocratie”, a commencé Alvarado dans son obstruction. “Cela ajoute au lieu de supprimer des obstacles pour les personnes âgées du Texas, les personnes handicapées, les Afro-Américains, les électeurs asiatiques et latinos du processus politique”, a-t-elle poursuivi. “[President Lyndon B. Johnson] a déclaré que la loi sur les droits de vote a levé la dernière entrave majeure du lien féroce et ancien de l’esclavage. Le projet de loi 1 du Sénat est un pas en arrière régressif dans la direction de cette histoire sombre et douloureuse. » Alvarado savait qu’elle ne pouvait pas arrêter le projet de loi, mais a été obligée d’utiliser son temps pour « mettre des pauses » sur son adoption et pour attirer l’attention sur ses dispositions régressives.

Elle a été assistée toute la nuit par ses collègues démocrates, qui lui ont au moins permis de faire une pause dans les discussions sans arrêt en lui posant des questions détaillées, permettant une explication atroce de toutes les manières dont cette législation privera les citoyens du Texas du droit de vote. Des choses comme l’interdiction des options de vote locales, y compris le vote 24 heures sur 24 et les efforts de vote au volant fournis par le comté de Harris à Alvarado. Cela permettrait aux « observateurs du scrutin » de harceler et d’intimider les électeurs à l’intérieur des bureaux de vote, et non seulement empêcherait les gens d’aider les électeurs, y compris les personnes handicapées, mais mettrait en place des sanctions pénales possibles pour fournir cette assistance.

“Alors que nous mettons fin à cette discussion, j’espère sincèrement que les actes civils des Texans de tous les jours, du parquet du Sénat aux urnes, pourront aider à faire la lumière sur toutes les questions importantes”, a déclaré Alvarado jeudi matin à la fin de cette discussion. son discours. « À quoi voulons-nous que notre démocratie ressemble ? »

Avant l’obstruction systématique, elle a déclaré au Texas Tribune qu’elle “utiliserait tous les outils de la boîte à outils” et continuerait “tant que j’aurais l’énergie”.

“J’utilise ce que j’ai à ma disposition au Sénat”, a déclaré Alvarado au journal. « L’obstruction systématique ne va pas l’arrêter, mais l’obstruction systématique est également utilisée pour freiner un problème – pour attirer l’attention sur ce qui est en jeu – et c’est ce que je fais. » Elle fait également honte aux législateurs démocrates nationaux qui continuent de faire beaucoup de bruit sur la protection des droits de vote et la restauration de la démocratie, mais ne font pas grand-chose en fait.

Prenez le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, qui a dit que « tout est sur la table » depuis au moins mars, mais jusqu’à présent, il a demandé aux républicains la permission de présenter la loi pour le peuple, puis de partir en pause pour le reste de l’été.

À partir de cette semaine, les États commencent le processus de redécoupage, ce qui signifie redessiner les districts du Congrès sur la base des données du recensement. Autorisés à continuer sans contrôle, les républicains vont s’assurer que les démocrates ne détiennent plus la majorité à la Chambre dans un avenir prévisible. Les États républicains réécrivent les règles non seulement du vote mais du décompte des voix pour s’assurer que les démocrates ne peuvent pas conserver le Sénat ou la Maison Blanche.

Ce sont 18 États qui ont promulgué au moins 30 lois pour restreindre le vote en 2021 seulement. Au total, plus de 400 projets de loi sur la suppression des électeurs ont été déposés dans 49 de nos 50 États.

Les démocrates du Sénat américain ne sont même pas debout sur le sol de leur chambre pendant 15 heures d’affilée pour parler des droits de vote. Ils n’utilisent pas cette pause pour aller au Texas soutenir ces démocrates d’État. Ils traitent cela comme d’habitude, en partant du principe qu’adopter une bonne législation est suffisant. La législation qu’ils ont adoptée—le plan de sauvetage américain—et qu’ils prévoient d’adopter—le plan Reconstruire en mieux—est formidable. Mais si toutes les personnes qui sont aidées par ces plans ne sont pas en mesure d’exprimer un vote d’appréciation, ce sont les dernières bonnes choses qui se produiront ici.

