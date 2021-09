Hero Vired se lance dans la formation en entreprise avec Vired for Business

in

Hero Vired, la société edtech du groupe Hero, fait une incursion dans le secteur de la formation en entreprise. Appelée Vired for Business, cette verticale B2B, qui sera annoncée mardi, aidera les entreprises à perfectionner leurs employés, à rechercher des talents, à recruter de nouvelles personnes, à mettre en œuvre des programmes d’apprentissage internes et à mettre en place des académies internes de la connaissance.

« Vired for Business proposera aux entreprises et aux start-ups un programme d’études dans les domaines du développement full stack, de la science des données, de l’apprentissage automatique, de l’intelligence artificielle, de la finance, de la fintech, du leadership, de la pensée entrepreneuriale et de l’innovation », Srikrishnan V, vice-président, Entreprises , Hero Vired, a déclaré à FE.

Akshay Munjal, fondateur et PDG de Hero Vired, a ajouté que l’objectif est de relever le défi du manque de compétences, en “fournissant une formation complète qui répond aux besoins de l’industrie”.

Avec une automatisation accrue dans tous les secteurs, la mise à niveau des compétences de la main-d’œuvre existante est devenue un impératif, en particulier dans le secteur des TI-ITeS.

Le rapport du WEF-PwC Upskilling for Shared Prosperity, publié en janvier, avait noté que l’investissement dans l’amélioration des compétences pourrait potentiellement stimuler l’économie mondiale de 6 500 milliards de dollars d’ici 2030 et l’économie indienne de 570 milliards de dollars.

L’Inde, selon le rapport, avait le deuxième potentiel d’emplois supplémentaires grâce à l’amélioration des compétences – 2,3 millions de nouveaux emplois d’ici 2030 – car la mise à niveau des compétences garantirait que les gens aient l’expertise nécessaire pour les emplois créés par la quatrième révolution industrielle.

