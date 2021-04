Héroes del Silencio aura un documentaire! Netflix le sortira en avril

Netflix diffusera le 23 avril un documentaire sur Héros du silence réalisé par Alexis Morante et intitulé « Heroes: Silence et Rock & Roll », ont annoncé la plateforme et les anciens membres du groupe espagnol via les réseaux sociaux.

Netflix l’a inclus dans une vidéo promotionnelle de 9 minutes dans laquelle il avance ses premières pour le mois d’avril, et il a été divulgué par Enrique Bunbury lui-même, le réalisateur du documentaire et le groupe dissous en 1996, à l’exception d’un réunion en 2007 -, sur sa chaîne officielle Instagram.

L’Espagnol Alexis Morante a réalisé plusieurs documentaires musicaux, sur Camarón de la Isla (« Camarón, flamenco y revolucion », 2018), Alejandro Sanz (« Ce que j’étais est ce que je suis », 2018) et sur Bunbury (« Le plus long « , 2016), pour qui il a également tourné plusieurs clips vidéo.

En février dernier, Héroes del Silencio est revenu dans les charts espagnols après avoir pris les quatre premières places du vinyle le plus vendu avec la réédition de certaines de leurs œuvres telles que « The spirit of wine » (1993) et « Live In Germany » (2011) ).