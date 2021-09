Héroïne tragique : Patsy Cline, une vraie reine du pays

Virginia Hensley, née à Winchester, Virginie le 8 septembre 1932, est devenue aimée dans le monde entier comme Patsy Cline. La carrière traditionnelle de Patsy dans ce qui est devenu sa spécialité de country crossover élégant et sans effort n’a duré que six ans, à partir du moment où elle a atteint la deuxième place du classement country avec “Walkin’ After Midnight” jusqu’à sa mort tragique des suites de plusieurs blessures dans un accident d’avion à l’âge de 30 ans en 1963. Mais sa musique perdure, comme toujours.

La jeune Virginia a grandi en admirant les stylistes vocaux du monde country et pop, avec un œil et une oreille pour Judy Garland, Shirley Temple et Kay Starr. Ses premières performances dans des concours de talents l’ont attirée à l’attention de Jimmy Dean, dont la propre carrière à succès country a commencé en 1953 avec “Bummin’ Around”. En 1955, Patsy avait un contrat d’enregistrement, avec Four Star Records, mais c’était une fausse aube, sans aucun succès.

Un crossover Decca

La grande rupture a été son audition en 1956 pour la série télévisée CBS Arthur Godfrey’s Talent Scouts. Cline a réussi et a continué à jouer “Walkin’ After Midnight” au début de la nouvelle année. Maintenant sur Decca, elle a vu l’enregistrement atteindre non seulement le n ° 2 du pays, mais aussi le Top 20 du palmarès pop, un croisement assez rare pour l’époque. Le suivi, “A Poor Man’s Roses (Or A Rich Man’s Gold)” était un hit country du Top 15, mais n’a pas atteint le public pop. Quatre ans dans le désert de cartes suivraient.

Puis vint son enregistrement de Hank Cochran et Harlan Howard “Je tombe en morceaux”, qui a grimpé au sommet du palmarès country en 1961 et a remodelé toute la carrière de Cline. Elle a suivi avec elle interprétation définitive de Willie Nelson‘s “Crazy”, puis un autre pays n°1 avec « She’s Got You » et une foule d’autres tubes. Même pas un sérieux, mortelle accident de voiture en juin 1961 pourrait l’arrêter.

Cline grimpait dans les charts country avec son dernier tube, “Leavin’ On Your Mind”, lorsque son avion privé s’est écrasé le 5 mars 1963, couper court une carrière unique. En quelques semaines, elle était dans les best-sellers avec ce qui était désormais une ballade terriblement poignante, “Sweet Dreams (Of You)”, rapidement suivie de “Faded Love” et d’autres tubes posthumes. Près de deux décennies plus tard, la voix de Patsy créait toujours de gros tubes, comme sur le « duo » « Have You Ever Been Lonely (Have You Ever Been Blue) », avec une autre star country prise trop jeune, Jim Reeves. Elle ne sera jamais oubliée.

