Héroïque : Paul George se rachète et maintient les Clippers en vie

Ils retournent tout. C’est la meilleure phrase pour définir les Clippers qui ressemblent à des héros dans ces séries éliminatoires. Ils ont commencé les trois tours de qualification contre lesquels ils ont 2-0, et dans les trois ils ont remporté le troisième match. Dans les deux premiers, ils ont également remporté le quatrième, un exemple à prendre en compte par les Suns qui n’ont été que l’ombre de ce qu’ils étaient à Phoenix. Loin du bruit tonitruant du désert de l’Arizona, cette fois il n’y a pas eu de miracle de la dernière seconde, celui qui fait naître ces conditions qui font vivre le débat mais qui ne s’ajustent pas à la réalité. Si Paul George avait réussi ces deux lancers francs, Ivica Zubac aurait mieux défendu DeAndre Ayton ou Monty Williams n’aurait pas tiré l’échiquier avec une sagesse incroyable, ce seraient les Angelenos qui seraient 2-1. Mais, vous savez, les choses faciles ne sont pas exactement les amis des Clippers, qui sont toujours vivants dans ce rêve impossible d’obtenir une bague dont ils n’ont jamais été aussi proches. Sans surprise, ils disputent la finale de la Conférence pour la première fois de leur histoire. C’est dit bientôt.

Il y a eu deux matchs en un : une première mi-temps dans laquelle les Suns ont pris les devants, avec le bon départ habituel d’Ayton (12 points l’autre jour en première période, 10 celui-ci) et la nouveauté d’un Chris Paul qui a terminé le match avec 15 points et 12 passes décisivesoui, mais 5 sur 19 en field goal. Il a relégué Cameron Payne sur le banc, la révélation, qui a terminé avec 29 points au deuxième tour. Cette fois, il n’a pas eu cette chance : un coup au genou gauche ne lui a pas permis de revenir dans le match après la pause, augmentant ainsi une kyrielle de blessures dont personne ne peut échapper dans ces playoffs. Avec Payne parti, Booker désespéré et l’équipe boiteuse, l’exploit était impossible et cette fois il n’y avait pas eu de retour de dernière minute.. Bien que l’exercice de désavantage et de survie des Clippers, qui ont balayé en seconde période, ait été impressionnant.

La première mi-temps était de 46-48 pour les Suns; le second, un 60-44 pour les Clippers, qui ont défendu comme des titans. Ils n’ont permis aux visiteurs de passer que 25 points en deuxième période, les a laissés sous les 39% des paniers et 31% des triples et a tassé les étoiles : le 5 sur 19 de Paul a été aggravé par Booker, qui est resté à 5 sur 21. Poursuivi par Beverley, qui semble être qui est au monde pour faire votre vie misérable, que ce soit verbalement ou non. Et qu’il a une capacité innée à bouleverser n’importe qui et à mettre dans sa poche un passe-temps qui semblait réel et qui a laissé derrière lui la réputation de froid. Le propriétaire, Steve Ballmer, est là-bas, avec ses danses désormais traditionnelles lors de la célébration d’un panier. Kawhi Leonard était également dans les tribunes, qui n’est pas sur le banc habillé dans la rue (comme Serge Ibaka) et prend la liberté habituelle, celle qu’il veut. Aux États-Unis, ils ont rapporté qu’il était descendu aux vestiaires à la mi-temps pour parler à ses coéquipiers. Du reste, on ne sait rien d’autre : “La seule chose que je sais, c’est qu’il n’est pas disponible aujourd’hui”, a déclaré Tyronn Lue en avant-première.

Un héros nommé Paul George

Le leader absolu était Paul George : irrégulier au tir (9 sur 26, avec 3 sur 11 en triple), il a défendu comme lui seul sait le faire, il a atteint les échappés, distribué des pénétrations et rebondi magistralement. Il a terminé avec 27 points, 15 rebonds et 8 passes décisives, avec plus de buts mais presque la même importance que Reggie Jackson, qui est passé à 23 ans et qui est un homme fondamental dans ce joueur entraîneur, sous-évalué à outrance, tout comme Tyronn Lue. Fini le meneur de jeu monopolisateur, qui ne sait jouer que dans un sens, gagne beaucoup et contribue peu aux Pistons. Jackson, qui réussit en moyenne plus de trois coups sûrs sur la ligne des trois dans ces séries éliminatoires, tire à plus de 50% du terrain, 40% des 3 points et 88% des lancers francs, des chiffres que seul Stephen Curry (œil) avait atteints dans l’histoire de la finale. Et c’est à 18 points par nuit. Petit plus à ajouter. Valeur et prix pour les Clippers, clairement.

L’autre grand joueur, en dehors du duo dynamique, était Ivica Zubac : le pivot, qui a mangé le dernier jeu d’Ayton lors du deuxième match, a répondu en essuyant son rival, qui s’est terminé avec les 10 points susmentionnés en première période, mais il n’en a obtenu que 8 de plus dans le reste du match, n’a saisi que 9 rebonds et a terminé avec -25. Zubac, pour sa part, est allé à 15 + 16, a terminé avec un +28 et est sorti renforcé de son combat individuel, contre Ayton et contre lui-même. Mention spéciale également pour Terance Mann, la révélation de son équipe, avec 10 points clés en troisième période, lorsqu’un partiel dévastateur des Clippers leur a donné l’avantage dont ils avaient besoin pour affronter la dernière ligne droite du match. Un match très physique qui désespérait des Suns trop impliqués avec les arbitres (Crowder en tête) et que cela montrait un potentiel extraordinaire d’une équipe qui jouait en tant que telle et montrait une énorme communauté.

Voici comment cela se passe: 2-1 pour les Clippers après les échanges de Lue, qui ont assis Marcus Morris dès le début et ont amené Mann dans la rotation et le démarreur. Les changements ont fonctionné, le ballon a circulé comme jamais auparavant et le panier a été entièrement protégé (58-47 aux rebonds) à tout moment. De nouveau, les Clippers survivants sont chargés de renvoyer chaque coup qu’ils prennent et ils montrent un visage incroyablement bon à leur public. En deux jours, quatrième tour avec les Angelenos à nouveau contraints de gagner, ce qu’ils ont déjà fait deux fois dans ces playoffs. L’année dernière, ce sont eux qui ont gaspillé des avantages ; en cela, ils reviennent comme s’ils l’avaient fait toute leur vie. Et le tout, avec un deuxième tour qu’ils avaient en poche et qu’ils ont fini par gaspiller à cause de leurs propres erreurs et succès rivaux. Si ce jeu s’était terminé différemment … eh bien, ce que nous avons déjà dit. Vous ne vivez pas sur les facteurs de conditionnement. C’est les playoffs NBA. Et les Clippers ont une autre vie. Pour varier.