Heron Preston collabore avec Calvin Klein – WWD

NOUVEAU GIG DE HERON: On dirait que Heron Preston, l’artiste, directeur créatif, créateur de contenu et créateur de vêtements, collabore avec Calvin Klein.

Preston a engagé un cabinet de conseil créatif pour une collection printemps 2021 appelée Heron Preston pour Calvin Klein. Il se concentre sur les essentiels tels que les sous-vêtements, le denim et les Ts, réinterprétés par Heron et coupés avec une précision obsessionnelle.

La collection est neutre et durable et sera lancée aux États-Unis le 23 avril et sur certains marchés d’Asie et d’Europe, avec des prix allant de 138 $ à 298 $ pour les pulls molletonnés et à capuche, de 36 $ à 88 $ pour les sous-vêtements et de 185 $ à 225 $ pour le denim.

«Nous avons cette idée de travailler avec différentes personnes visionnaires et créatives pour aider à raconter une histoire de Calvin Klein à travers le prisme de leur point de vue ou de leur expérience avec la marque», a déclaré Jacob Jordan, marchand en chef mondial, responsable de la stratégie produit et nouveau Product Ventures chez Calvin Klein. «Je vois ce projet comme la première étape; c’est un réveil pour la marque, nous rapprochant de notre lien avec la culture et la créativité. Il s’agit de former des partenariats interconnectés qui peuvent nous aider à raconter notre histoire d’une manière que nous ne pourrions peut-être pas par nous-mêmes.

La société a envoyé mardi une invitation par e-mail invitant les médias à un aperçu numérique organisé par Preston et Jordan le 20 avril.

Né à San Francisco, Preston, qui a collaboré avec Kanye West et Virgil Abloh, a lancé sa marque éponyme à la Fashion Week de Paris en 2017. Il a également collaboré avec des marques telles que Levi’s, Gap et Nike.

En montrant sa collection éponyme pour femmes et hommes en janvier, Preston a déclaré à WWD: «Je positionne Heron Preston comme un vêtement de travail surélevé, et par défaut, j’ai un public de travailleurs de la construction et de vrais travailleurs qui suivent mon travail. Je les considère en quelque sorte comme mes athlètes. Et j’écoute mes athlètes comme Nike écouterait ses athlètes. »

Bien que Preston ait dû présenter sa collection virtuellement plutôt que sur les podiums parisiens comme il l’a fait ces trois dernières saisons, il a déclaré que cela lui permettait d’explorer de nouveaux territoires. «Cette année, c’est moins est plus dans mon approche. Nous cherchions à créer des icônes et pas nécessairement à introduire autant de nouveauté. «

Moins c’est plus devrait bien fonctionner chez Calvin Klein.

