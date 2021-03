Héros à surveiller dans le major de Singapour

ESTNN se penche sur les héros qui pourraient être des choix populaires dans le prochain Major de Singapour.

La conclusion de la saison 1 de DPC a conduit à un majeur passionnant entre certaines des meilleures équipes du monde. Il y a des équipes comme Secret et Virtus.pro qui ont eu une bonne course tout au long de la saison et chercheront à gagner la majeure. Alors que des équipes comme Liquid, PSG.LGD et Nigma tenteront d’améliorer leurs performances et, espérons-le, saisir quelques bouleversements pour maintenir leur course dans l’événement.

Avec le Major de Singapour au coin de la rue, il est essentiel d’avoir un aperçu de ce que les pros choisiront pendant la compétition. Voici quelques-uns des héros les plus populaires à surveiller dans le Singapore Major 2021.

Esprit du Vide

Void Spirit est devenu un héros très populaire dans la méta actuelle. C’était l’un des héros les plus choisis tout au long de la saison DPC, ayant un impact important sur la plupart des jeux. Avec un taux de victoire proche de 60%, le héros fait définitivement la queue pour être l’un des héros les plus populaires du prochain majeur.

Un facteur important pour rendre Void Spirit si bon est sa mobilité à la fois pendant les combats et autour de la carte. La capacité du héros lui permet d’intervenir et de sortir d’un combat en cours et de rendre les engagements défavorables à l’opposition. Il n’a pas besoin de beaucoup d’articles pour être mis en ligne et peut activer ou faire de la place pour le portage de son équipe. Void Spirit évolue également incroyablement bien en fin de partie, ce qui est effrayant car le héros est également assez fort dans les premières minutes de la partie.

NYX assassin

Nyx Assassin est un héros polyvalent qui peut être choisi très tôt dans le projet. Les joueurs peuvent jouer ce héros en tant que support itinérant en position 4 ou en position 3 hors piste en fonction du plan de jeu et du draft. Nyx est efficace contre les héros les plus populaires de la méta actuelle, contre des héros comme Morphling, Leshrac, Keeper of the Light et plus encore.

Nyx offre une étape de laning forte en raison d’une régénération élevée de HP et d’un blindage décent. Le héros peut aider à mettre en place des ganks en repérant avec son ultime et en fournissant un étourdissement assez fiable. Il peut également travailler avec une variété d’articles et devenir un héros utilitaire pour son équipe.

Shaman de l’ombre

Shadow Shaman a eu une course décente dans les jeux de la saison 1 de DPC. Bien que son taux de victoire ne soit pas très convaincant, Shaman est un ajout substantiel aux brouillons qui nécessitent des désactivations instantanées. Le héros semble situationnel mais offre également une menace de poussée à l’opposition.

Shadow Shaman a de bons dégâts de frappe au niveau 1 et peut bien échanger dans la voie. Le héros est spongieux mais le compense en fournissant une bonne quantité de vagues avec sa première compétence entre le milieu et la fin du match. Il peut également cultiver l’Éclat d’Aghanim et gagner des protections de serpent temporaires avec sa troisième compétence, offrant un potentiel de verrouillage et de suppression de fluage supplémentaire.

Roi Wraith

La liste ne serait pas complète sans y inclure le roi. Wraith King a reçu beaucoup de nerfs au cours des derniers correctifs, mais c’est toujours l’une des courses les plus fortes du jeu. Le héros semble exceptionnellement fort, surtout sur la scène professionnelle. Avec un taux de victoire moyen d’environ 61,5% dans quatre régions de DPC, le héros ne semble tout simplement pas ralentir avec les nerfs.

Il ne se passe rien d’extraordinaire avec Wraith King. Il a un niveau de laning faible avec une armure faible, l’esprit vampirique étant la seule capacité qui donne de la nourriture en HP. Cependant, Vampiric Spirit donne également des charges squelettes à WK, ce qui l’aide à nettoyer les rampes de voies ou les camps de la jungle de ferme rapidement et efficacement. Le fait qu’il puisse quitter la voie au niveau 5 et cultiver des creeps neutres rend rapidement le héros très fort. Le héros évolue très bien en fin de partie et offre une bonne couverture à son équipe avec Reincarnation. Il est certainement l’un des meilleurs choix pour la majeure de Singapour.

Palet

Puck semble dominer la scène professionnelle. Il a un taux de victoire très positif dans la plupart des régions. Étant l’un des héros les plus mobiles du jeu, Puck propose des ganks en début de partie et fait de la place à son équipe. Il est également viable contre des héros populaires comme Void Spirit, Pangolier et Phoenix.

Puck offre de grandes capacités de compensation des vagues. Le héros peut se séparer facilement grâce à toutes les capacités d’évasion qu’il possède.

Rubick

Il n’y a pas grand-chose à dire sur le fait que Rubick est l’un des héros du support stable de la scène professionnelle. C’est comme ça depuis un bon moment maintenant. Il est un laner fort et offre une grande polyvalence aux joueurs avec ses constructions d’objets.

L’ultime de Rubick ouvre d’innombrables opportunités aux joueurs professionnels. Étant maîtres du jeu, les joueurs peuvent jouer le héros à leur guise.

esprit de la terre

Earth Spirit a eu un taux de victoire assez inférieur à la moyenne dans la saison 1 de DPC. Cependant, par le nombre élevé de matchs joués dans la saison, nous pouvons conclure que le héros est une partie vitale de nombreux brouillons réussis. Offrant des désactivations et le silence avec l’aide de son ensemble de capacités unique, Earth Spirit pourrait être un choix très populaire dans la majeure.

Earthshaker

Absurdement cassé après avoir introduit ses capacités de tesson, les récents nerfs ont quelque peu rétabli l’équilibre et ont fait d’Earthshaker un héros de soutien décent de choix. Earthshaker avait un taux de victoire moyen de 56% dans la plupart des régions du DPC.

Earthshaker fournit une quantité décente de désactivations et d’étourdissements à longue portée qui sont des parties vitales du jeu. Le héros est idéal à la fois pour ganker et pour répondre à un en raison de ses compétences uniques.

Gardien de la Lumière

Keeper of Light est devenu plus qu’un simple héros viable dans la méta actuelle. Le héros avait un taux de sélection supérieur à la moyenne dans la majeure, ce qui est justifié par son impact sur le jeu du rôle de soutien. Keeper a d’énormes capacités de poussée de vagues, ce qui est l’un des aspects les plus demandés d’un héros. Outre sa capacité Illuminate, le héros peut aider les noyaux en leur accordant du mana, en ralentissant un ennemi et en affaiblissant sa résistance magique. Pour couronner le tout, Keeper peut également rappeler des héros amicaux près de lui, ce qui est une capacité importante pour formuler des stratégies intéressantes dans la dota professionnelle.

Mentions honorables

Outre les héros énumérés ci-dessus, nous pensons qu’il y en a beaucoup qui n’ont pas pu figurer sur la liste, mais qui sont des candidats potentiels pour être choisis dans la majeure. Les joueurs ont joué un nombre décent de parties avec Troll Warlord, Phoenix et Death Prophet tout au long du DPC.

Images via Dota Gamepedia