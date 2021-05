Héros: Comment Enrique Iglesias est devenu le roi de la pop latine

Dans l’invasion de la pop latine qui a submergé une grande partie de la musique grand public au cours des deux dernières décennies, l’assaut a eu une arme constante de destruction massive. Sans monopoliser les manchettes à l’infini, Enrique Iglesias, le roi incontesté de la pop latine, a tranquillement construit une carrière multi-platine qui a chevauché les genres urbain, latin et pop. À travers les ballades, les dance bangers, le pop-rock et les records latins, il a prouvé son habileté à remodeler intelligemment son son à maintes reprises – le tout réalisé avec ce sourire timide et un œil sur la suite.

Une longueur d’avance sur le temps

Il serait peut-être faux de le mesurer à cette maîtresse de la réinvention, Madone, mais la paire partage la capacité de garder une longueur d’avance sur son temps. Comme ses premières sorties, les premiers enregistrements en anglais d’Iglesias étaient des coupes pop-dance incontrôlables, livrant des succès massifs mais laissant peu présager la longévité à venir. «Bailamos» est issu de l’équipe de production derrière CherLe méga-hit «Believe» était l’un des plus gros morceaux de 1999. Tout au long de son premier album en anglais, Enrique, les show-stoppers ont continué à venir, avec «Be With You», «Rhythm Divine» et «Sad Eyes» maintenant l’élan. Son succès antérieur sur un label indépendant sur les marchés latins avait peu laissé entendre ce genre d’impact: les numéros de crossover n’avaient tout simplement pas réussi à le faire auparavant.

Sur Escape, sorti en 2000, les ventes ont encore dépassé les attentes et le méga-hit «Hero» est devenu la première chanson signature d’Iglesias, en tête des charts à travers le monde. Après cela, les choses sont devenues vraiment intéressantes et l’auteur-compositeur-interprète a commencé à expérimenter, sautant entre les projets en anglais et les enregistrements en espagnol. La stratégie a fonctionné et Iglesias s’est lentement imposé comme un hit-maker fiable sur les deux marchés, qui, à l’époque, étaient encore obstinément séparés. Sur Quizas de 2002, le chanteur a commencé à briser ces barrières: certains des singles de la collection ont été diffusés sur les 40 stations américaines du Top 40. Les choses commençaient à changer…

Une base de fans fidèle

En plus de diriger une carrière d’enregistrement très réussie, Iglesias était assez malin pour comprendre dès le début qu’il établirait vraiment son nom sur la route. Il a travaillé dur pour un calendrier de tournée exigeant qui l’a vu jouer devant plus de dix millions de personnes à ce jour. Il admet qu’il doit en grande partie sa longue carrière à la fidélité qu’il s’est bâtie auprès de ce public et qu’il a passé une grande partie des dernières années à se concentrer sur des horaires de tournées exigeants.

Si certains des premiers enregistrements en anglais d’Igleasis faisaient allusion à une influence pop-rock, Insomniac en 2007 l’a vu embrasser la culture des clubs pop à grande échelle – un style qu’il a depuis établi comme l’une de ses marques de commerce. Sur «Savez-vous? (The Ping Pong Song) », Iglesias a enregistré son plus grand succès depuis des années, et le son qu’il a créé l’a servi pour de nombreuses sorties à venir.

C’est à cette époque qu’il a également développé une autre cohérence de sa carrière: la collaboration intelligente. Que ce soit Kelis («Not In Love»), Ciara («Takin ‘Back My Love») ou Lil Wayne («Push»), le partenariat a toujours semblé s’adapter sans effort à la piste, et il s’est avéré une tactique intelligente pour conduire le support radio dans les marchés difficiles à craquer. Pas étonnant qu’en 2008, Enrique ait été nommé interprète latin le plus vendu au monde et artiste espagnol le plus vendu. Pour son célèbre père (la légende de l’enregistrement Julio), qui se serait inquiété du fait que son fils le suivait dans le monde de la musique, cela a dû être un moment.

Démolir les barrières linguistiques

En 2010, déterminé à finalement démolir les barrières linguistiques redondantes, Iglesias a publié son premier projet bilingue, Euphoria, avec un mélange presque égal de pistes enregistrées en anglais et en espagnol. Les Billboard Latin Awards sont venus vite et fort, et il était clair qu’Iglesias était reconnu comme un pionnier. Le single en espagnol «Ayer» s’est avéré être un moment fort sur cet album, mais c’est le banger du club international «I Like It», mettant en vedette Pitbull, qui a pu être entendu sur les radios du monde entier cet été-là. Il y avait encore du travail à faire…

Alors que de plus grandes influences urbaines et de danse se glissaient dans la production d’Iglesias, «Enfin trouvé vous», avec le rappeur Sammy Adams, et «I’m A Freak» (encore une fois, avec Pitbull) ont été de grands succès dans les premières années des années 2010, et il semblait que le chanteur était déterminé à se concentrer sur le marché de la pop tous azimuts. «Bailando», cependant, a mis fin une fois pour toutes à cette spéculation mal jugée.

Cette méga-piste latine, avec Descemer Bueno et Gente De Zona, est devenue l’un des plus grands succès de genre de tous les temps, passant plus de 40 semaines au sommet des charts latins de Billboard, et a été nommée deuxième vidéo la plus regardée de son année ( derrière Katy Perry). Le roi de la pop latine avait récupéré sa couronne avec défi – et s’y était accroché alors que les succès croisés continuaient à arriver: «Subeme La Radio» de 2017, avec Descemer Bueno à nouveau, a été un autre énorme succès; un remix, avec l’invité de Sean Paul, l’a propulsé vers une renommée internationale encore plus grande.

Déplacer la pop dans un endroit plus fluide

Avec des statistiques record à son actif sur les marchés de la danse, de la pop et du latin (il a eu plus de numéros 1 de Billboard dance que Usher ou Michael Jackson) il est très difficile de définir succinctement le succès d’Iglesias. Oui, il a largement surpassé ses contemporains comme Ricky Martin ou Marc Anthony sur les seules statistiques de ventes, mais son influence s’est étendue beaucoup plus loin que cela. Avec une concentration inégalée sur les dates en direct et une capacité astucieuse à sauter dans les genres adjacents, Iglesias a doucement déplacé le marché de la pop dans un endroit plus fluide. Il a prouvé que les carrières se construisent à petits pas, pas sur des projets parallèles flashy ou sur la force d’un seul album ou d’une seule chanson.

Sans recourir à une controverse bon marché, Iglesias s’est concentré sur la création de musique de qualité, la recherche de partenaires intelligents qui peuvent augmenter son attrait et la gestion d’un programme de tournées implacable qui entraînerait des artistes de moindre importance. Ses relations avec ses fans et sa volonté d’emmener sa musique dans des territoires largement négligés ont construit un corps de soutien qui le place dans une bonne position pour la suite. Les allusions à une retraite imminente ne disparaissent jamais tout à fait, mais il est peu probable que l’énergie agitée d’Iglesias soutienne cela pendant longtemps.

Des tubes comme «Despacito», de Luis Fonsi et Daddy Yankee de Porto Rico (et un peu d’aide de Justin Bieber), ne serait pas arrivé sans le travail pionnier d’Enrique Iglesias. Son propre «Bailando», quelques années plus tôt, a ouvert la voie à ce succès, et personne ne devrait douter qu’il y ait probablement un autre de ces hymnes juste au coin de l’arme secrète de la pop latine. Ne nous fais pas attendre trop longtemps, OK?

