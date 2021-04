Héros de la Tamise Folajimi Olubunmi-Adewole nominé pour George’s Cross pour bravoure | UK | Nouvelles

Folajimi est mort en plongeant dans la Tamise pour sauver une femme samedi soir. Les garde-côtes ont pu sauver la femme et un autre homme qui avait sauté pour l’aider. Répondant aux événements tragiques sur Twitter, le journaliste indépendant Rob McGibbon a déclaré: «Je viens d’écrire au Cabinet Office pour nommer Folajimi Olubunmi-Adewole pour la George Cross pour son incroyable bravoure.

“Soyez bon si les autres pèsent.

“Donnons à ce héros désintéressé le crédit qu’il mérite.”

L’ami de Folajimi, Bernard Kosia, qui était avec lui quand ils sont tombés sur une femme qui avait sauté dans la Tamise depuis le London Bridge, a déclaré qu’il était «catégorique» qu’il devait la sauver.

S’adressant au programme Good Morning Britain d’ITV, il a déclaré: «Jimi était catégorique, pour une raison quelconque, qu’il ne se souciait pas de lui-même.

«Pour risquer votre vie de cette manière, vous ne voyez pas cela tous les jours.

“Et le fait qu’il était catégorique pour sauver cette femme, cela montre juste sa nature et son état d’esprit.”

Se souvenant de leurs dernières conversations avant l’incident, M. Kosia a déclaré que son ami avait parlé de sa famille et lui avait dit qu’il l’aimait.

Il a déclaré: «Nos conversations portaient toujours sur la famille, les êtres chers, ce que nous devons faire pour qu’ils s’assurent qu’ils vont bien.»

Il a ajouté: «Nous avons commencé à plaisanter et je me souviens juste que Jimi me regardait comme ‘Bernard, tu sais que je t’aime, non?’

«Et j’étais comme ‘Bro, je sais que tu le fais, mec’.»

Le père de M. Olubunmi-Adewole, Michael Adewola, et sa mère, Olasunkanmi Adewole, ont rendu hommage à leur fils.

M. Adewola a déclaré: “Je veux que le gouvernement lui honore.”

Il a ajouté: “Jimi était une bonne âme pour moi.”

Le père a décrit son fils comme «le soutien de famille de la maison».

Il a ajouté qu’il «prenait toujours soin de moi, de ma femme et de ses amis».

Mme Adewole, parlant de son fils, a déclaré qu’il «avait bon cœur».