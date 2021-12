« Héros de sa ville natale »: Kanye West achète des milliers de cadeaux pour une collecte de jouets à Chicago

Une collecte de jouets dans la région de Chicago a eu lieu ce week-end, avec des milliers de jouets offerts, après avoir reçu un généreux don du rappeur natif anciennement connu sous le nom de Kanye West.

Le magnat du milliardaire, qui a légalement changé son nom en « Ye » en octobre, a acheté des vêtements et presque tous les 4 000 jouets estimés donnés dimanche après-midi aux résidents locaux dans un gymnase du Kennedy-King College dans le quartier Englewood de la ville, selon ABC Nouvelles affiliées WLS-TV.

Crédit : WGN sur YouTube

Échevin de Chicago Stéphanie Coleman s’est associée à Ye qu’elle a qualifié de « héros de la ville natale » et à des propriétaires d’entreprises locales pour organiser le concours « Jouets pour Englewood ». Les familles qui ont assisté à l’événement ont également eu droit à de la nourriture, des jeux et des prix en attendant leurs jouets, a rapporté le site d’information.

« Je suis tellement fier que Kanye réponde, une fois de plus, à notre demande d’aider les enfants d’Englewood et au-delà », a déclaré Coleman à WLS dimanche. « Ce Noël, il a vraiment été notre Père Noël des temps modernes. »

Ye ne se serait pas présenté à l’événement, selon plusieurs sources, mais le Père Noël y a assisté et a rencontré un troupeau d’enfants souriants, selon le Chicago Sun-Times.

« [There’s] beaucoup de bébés qui n’ont peut-être rien reçu ou quoi qu’il en soit », résident d’Englewood Joseph Williams a déclaré au journal dimanche. « Nous avons besoin de ce type de joie et que tout le monde se rassemble comme ça. »

Kanye West apparaît dans « Drink Champs ». (Photo : YouTube/Révolte TV)

Ye a fait l’objet de plusieurs controverses récentes cet automne.

La semaine dernière, le Daily Beast a accusé sa campagne présidentielle de 2020 d’avoir illégalement omis de signaler à la Commission électorale fédérale qu’il avait reçu des millions de services d’un prétendu réseau secret d’agents républicains. L’équipe publicitaire de Ye n’a pas répondu à la demande de commentaires du Grio sur l’enquête du Daily Beast.

Cette nouvelle est arrivée après que . a découvert une vidéo du publiciste vétéran de Ye, Trevian Kutti, faisant pression sur un travailleur électoral géorgien pour qu’il mente au sujet d’avoir commis une fraude électorale en 2020.

Coleman et son collègue conseiller municipal Jeanette Taylor a déclaré au Sun-Times que leur cadeau de jouets du dimanche après-midi illustrait un besoin financier évident dans leurs communautés, qui ont souffert d’une quantité disproportionnée de violence armée et de désinvestissement.

« Nous pouvions nous permettre de prendre soin des gens de nos communautés. Il n’y a tout simplement aucune volonté politique », a déclaré Taylor au journal. « Et donc, alors que c’est la saison des dons, moi-même et l’échevine Coleman, nous le faisons de manière cohérente parce que nous nous soucions de nos communautés. »

Coleman a félicité et a offert sa gratitude à Ye pour avoir fait un don à l’événement.

« C’est le héros de notre ville natale, et nous voulons le remercier d’avoir compris que les enfants d’Englewood, du South Side et de Chicago en général, certains seront sans ces vacances », a-t-elle déclaré. « Certains sont sans leur père à cause de la violence armée, à cause de l’incarcération de masse, alors aujourd’hui, nous sommes ici en train d’être une bénédiction. »

Êtes-vous abonné au podcast du Grio « Dear Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !