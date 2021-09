Héros débutants: les réalisateurs indiens pour la première fois volent haut au 46e Festival international du film de Toronto

Le seul film indien de la plate-forme industrielle du festival est également réalisé par un réalisateur débutant.

Même un Festival international du film de Toronto (TIFF) considérablement réduit ne peut pas réduire le nombre d’entrées indiennes. La 46e édition du festival nord-américain, surnommé le baromètre du succès aux Oscars, compte cette année en sélection officielle trois longs métrages indiens, tous de réalisateurs novices. Le seul film indien de la plate-forme industrielle du festival est également réalisé par un réalisateur débutant.

Le festival de Toronto, qui se termine aujourd’hui, a traditionnellement sélectionné des films indiens chaque année pour répondre à la grande diaspora sud-asiatique de Toronto. Durement touché par la pandémie de coronavirus, le TIFF a réduit le nombre de films l’année dernière à 50 contre plus de 300 premières mondiales au cours des éditions précédentes. Cette fois, le nombre est d’environ 100 lors de l’événement qui a adopté un format hybride de projections en personne et numériques pour soutenir l’industrie cinématographique mondiale affaiblie par la pandémie.

Le cinéma indien est représenté au festival de Toronto par le film malayalam Paka (River of Blood) de Nithin Lukose, le film hindi Dug Dug de Ritwik Pareek et le film hindi-bengali A Night of Knowing Nothing de Payal Kapadia. Un autre long métrage hindi, Shankar’s Fairies d’Irfana Majumdar, fait partie de la section marché du festival, qui a débuté le 9 septembre. Lukose et Kapadia sont tous deux diplômés du Film and Television Institute of India (FTII), Pune.

Migrations et violences

Situé à Wayanad, Kerala, Paka est une histoire d’amour dans le contexte d’un conflit qui fait rage entre deux familles dans une région qui a vu l’arrivée de colons du centre de Travancore dans les années 50. Les grands-parents de Lukose faisaient également partie des colons arrivés du district de Kottayam au Kerala. « Ma grand-mère me racontait des histoires sur les premiers jours des colonies à Wayanad », explique Lukose, qui est né dans la ville de Mananthavady à Wayanad. Certaines de ces histoires concernaient les conflits violents entre les familles qui voulaient marquer leur autorité et leur pouvoir dans la région.

« Les histoires que ma grand-mère m’a racontées concernaient des querelles entre des familles prises dans des conflits liés à la migration », explique Lukose, diplômé en enregistrement sonore et design de FTII en 2014. « Une rivière dans notre village a toujours fait partie de ces histoires, sur la façon dont les gens se sont noyés dans ses tranchées profondes. Et il y avait un homme qui était un expert en plongée profonde et en récupération des corps », ajoute-t-il.

Lukose, qui s’inspire des styles cinématographiques du réalisateur serbe Emir Kusturica et des réalisateurs danois Thomas Vinterberg et Lars von Trier, a ensuite fait de la rivière le théâtre de la violence entre les familles de colons lorsqu’il s’est assis pour écrire l’histoire et le scénario il y a deux ans. . Une fois le scénario prêt, plusieurs anciens étudiants de la FTII se sont alignés pour aider Lukose à réaliser son premier long métrage. Le directeur de la photographie du film Srikanth Kabothu, le monteur Arunima Shankar et Tobin Jayan (son) étaient tous des seniors de Lukose à FTII. Le réalisateur-producteur Anurag Kashyap est également intervenu plus tard en tant que producteur.

Foi et rituels

Si Lukose a appris des histoires de sa grand-mère sur Wayanad, pour Ritwik Pareek, né à Jaipur, ce sont ses nombreux voyages avec sa grand-mère qui sont devenus la base de son premier long métrage, Dug Dug. « Ma grand-mère m’emmenait dans les temples des villages les plus reculés du Rajasthan. Elle avait l’habitude de prier avec ferveur et j’étais plus intéressé par les histoires que chacun de ces temples avait à raconter », explique Pareek, un ancien directeur artistique de la publicité.

Démonstration satirique de rituels insolites, Dug Dug est l’histoire d’un village où un homme rencontre un accident mortel alors qu’il conduisait sa moto sur une autoroute. Le lendemain matin, la moto disparaît mystérieusement du commissariat et les villageois la découvrent à l’endroit même où l’homme était mort. Bientôt, un temple s’élève pour l’homme qui est déclaré dieu et les gens commencent à offrir des prières à la moto.

“La seule chose que j’ai observée tout au long de mes voyages (avec grand-mère) était la foi aveugle et honnête que les gens avaient en leurs dieux”, explique Pareek. « Il m’a fallu un certain temps pour saisir la vraie nature de cette réalité dans laquelle nous existons. La réponse était très simple, ce n’est rien d’autre que la puissance de manifestation de l’esprit des gens, qui a conduit à l’exaucement de leurs prières », ajoute-t-il. Paka et Dug Dug faisaient tous deux partie de la section Discovery du festival de Toronto. « Les programmeurs du TIFF continuent de découvrir des histoires fascinantes et diverses du monde entier », déclare Diana Sanchez, directrice principale (film) du TIFF.

Faire du cinéma hybride

Une autre ancienne élève de la FTII, Payal Kapadia, expérimente la fiction et le documentaire dans son premier film, A Night of Knowing Nothing, qui a fait sa première internationale au festival de Toronto. Situé sur fond de manifestations étudiantes, le film, présenté en avant-première mondiale dans le cadre du programme parallèle de la Quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes en juillet, raconte l’histoire d’une jeune femme écrivant des lettres à son amant dont il est séparé. Faisant partie du programme Wavelengths du TIFF pour des histoires qui repoussent les limites, A Night of Knowing Nothing est arrivé à Toronto après avoir remporté le prix Golden Eye à Cannes pour le meilleur film documentaire.

Shankar’s Fairies de la cinéaste de Varanasi Irfana Majumdar, qui a fait sa première mondiale au festival de Locarno en août, est le seul film indien sur le marché du film de Toronto. Inspiré par l’enfance de sa mère dans leur maison ancestrale à Lucknow, le premier film de Majumdar traite des hiérarchies de classe et sociales. Vu à travers les yeux d’une petite fille, le film raconte l’histoire du lien fort qui unit Anjana, la fille du chef de la police du district, qui grandit en écoutant les contes de fées racontés par Shankar, leur aide domestique. « La maison était un symbole de ma mère et de mon enfance », explique Majumdar, également metteur en scène et acteur.

Faizal Khan est indépendant

