Héros olympiques : Emil Zapotek

18/07/2021

Le à 09:27 CEST

Son style de course, comme s’il était désarticulé et balançant la tête et les bras, était peu orthodoxe. Son visage exprimait la souffrance, l’agonie, comme s’il était à la limite de son corps et à tout moment son cœur pouvait exploser et s’effondrer. C’était tout le contraire. Après les foulées de Emil Zatopek se cachait un super-athlète qui engloutissait des kilomètres et des kilomètres d’une manière surhumaine. La clé du succès de l’athlète tchécoslovaque résidait dans ses séances d’entraînement extrêmement dures et dans la manière révolutionnaire de se préparer aux épreuves de longue distance. J’ai couru environ 800 kilomètres par mois et 1 000 heures par an. Parfois même avec des bottes militaires renforcées de fer.

Il a développé un système de tours rapides avec de courts intervalles de récupération et a rarement utilisé le chronomètre. Leurs limites étaient marquées par leurs sensations. Ses coéquipiers et rivaux ont remis en question ses méthodes & mldr; jusqu’à ce que ses marques et ses triomphes laissent tout le monde sans voix. Sa philosophie se résumerait à lui seul : « Si tu ne peux pas continuer, va plus vite. La douleur est une chose miséricordieuse & rdquor ;. On estime que tout au long de sa carrière, il a parcouru plus de 80 000 kilomètres, l’équivalent de faire deux fois le tour de la Terre.

TRIPLE HISTORIQUE

Les Jeux de Londres de 1948, où il remporte l’argent au 5 000 m et l’or au 10 000 m, marquent le début de sa légende. Lors de sa deuxième Olympiade, à Helsinki 1952, il réalisera un exploit qu’à ce jour aucun athlète n’a égalé. En une semaine, il remportera les médailles d’or du 5 000 m et du 10 000 m pour clôturer sa participation par une victoire héroïque et surprenante, bien qu’il la coure pour la première fois, sur un marathon, avec un record olympique inclus. Ce triplet l’élèverait en tant que « le moteur humain ».

Zatopek serait de retour pour disputer un marathon lors de ses derniers Jeux, à Melbourne 1956, mais ses 33 ans et une hernie encore récente ne lui ont permis « que » de terminer sixième. Déjà à la retraite, une décennie plus tard, le régime communiste de Tchécoslovaquie le soumettait à la dérision publique pour avoir soutenu le soi-disant Printemps de Prague. Il a été envoyé dans des mines d’uranium et travaillera plus tard comme balayeur de rue. Il lui a fallu plusieurs années pour être réhabilité, contraint au repentir, lui restituant ainsi une partie de son impressionnant passé sportif.

Date de naissance: 19 septembre 1922

Date de décès: 21 novembre 2000

Nationalité: Tchécoslovaque

Sport: Athlétisme

Honneurs olympiques : Argent sur 5 000 m et or sur 10 000 m (Londres 1948) ; or au 5 000 m, or au 10 000 m et or au marathon (Helsinki 1952)