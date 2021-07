Héros olympiques : Johnny Weissmuller

16/07/2021 à 08:00 CEST

Né à Timisoara, ville de l’ancien empire austro-hongrois, aujourd’hui Roumanie, il émigre à sept mois avec ses parents aux États-Unis. À 9 ans, Johnny Weissmuller était un garçon chétif atteint de polio. Pour renforcer ses jambes, les médecins lui ont recommandé de nager. Cela allait changer sa vie. Une décennie plus tard, c’était une merveille physique.

À 19 ans, il falsifierait son lieu et sa date de naissance pour concourir dans l’équipe olympique américaine. Ce serait l’une des sensations des Jeux de Paris en 1924. Sa percée allait révolutionner la natation avec son style de crowl et son coup de pied à six temps pour la vitesse.

En une seule journée, quatre médailles seraient accrochées dans un bassin qui s’ouvrait à 50 mètres et les couloirs pour délimiter les rues. Je commencerais par l’or au 100 mètres nage libre, où il chuterait pour la première fois de la minute (58,5 secondes). Presque sans repos, il remporterait une autre médaille d’or au 400 libre; à peine deux heures plus tard, le troisième tomberait dans les relais 4×200 et la journée se terminerait par une médaille de bronze avec l’équipe de water-polo. Weissmuller était déjà un exploit mondial. Quatre ans plus tard, à Amsterdam 1928, il décrochera deux autres médailles d’or : une dans son épreuve fétiche, le 100 m nage libre, malgré le fait qu’il faillit perdre connaissance en prenant une gorgée d’eau, et une autre dans le 4×200.

Sa carrière a commencé à décliner lorsque sa silhouette est apparue sur les écrans de cinéma, sautant de vigne en vigne en jouant le Tarzan des singes.. Il n’a pas pu participer aux Jeux de Los Angeles en 1932 après avoir été « banni » pour avoir travaillé comme mannequin de maillot de bain.

Le sportif Weissmuller qui avait brillé dans les piscines est resté avec 5 médailles d’or et une médaille de bronze olympique, 52 championnats des États-Unis et 67 records du monde. Il mourrait, oublié, à l’âge de 79 ans dans un hôpital psychiatrique victime de folie et imitant son cri de Tarzan.