Héros olympiques : Larisa Latynina

17/07/2021 à 10h53 CEST

Après avoir vécu son enfance au milieu de la Seconde Guerre mondiale et subi la mort de son père dans la sanglante bataille de Stalingrad, À l’âge de 11 ans, Larisa Latynina a trouvé dans le ballet un refuge où elle pouvait s’échapper de « toutes les choses horribles que j’ai vécues et des sous-sols dans lesquels je me cachais quand il y avait des bombardements & rdquor;.

Arrivée de l’adolescence Je découvrirais en gymnastique artistique une discipline plus parfaite et sublime En raison de sa difficulté, elle dansa et, d’une manière fulgurante, elle deviendra l’une des meilleures gymnastes de l’Union soviétique d’alors.

Lors de sa première nomination olympique, en 1956 en Melbourne, serait consacré comme le reine des jeux. Quatre médailles d’or (général individuel, équipes, sol et saut), une médaille d’argent (barres asymétriques) et une médaille de bronze (engins par équipes) seraient son incroyable récolte.

Son style élégant sur le parquet – alors la surface n’était pas faite de matière élastique pour amortir les chutes et sublimer les sauts – captiverait les juges et surprendrait le monde avec ses mouvements chorégraphiés, imprégnés de plasticité et d’émotion, loin des exercices sobres et statique de l’époque.

Quatre ans plus tard, en Rome 1960, Latynina répéterait six autres médailles: or en individuel, or en équipes et au sol, argent en asymétrique et à la poutre, et bronze en saut. Et, affichant une longévité inhabituelle et extraordinaire en gymnastique artistique, quatre ans plus tard, aux Jeux de 1964 Tokyo, près de la barrière des trente ans, six autres médailles seraient accrochées : l’or au sol et en général par équipes, l’argent en individuel et en saut d’obstacles, et deux bronzes à la poutre et en asymétrique.

Un outrage à la portée d’un talent exceptionnel. L’histoire la baptisera comme la “Déesse de la gymnastique olympique” et là son nom continue, plus d’un demi-siècle après ses exploits, avec un record de 18 médailles en trois Jeux olympiques qu’aucun autre gymnaste, à ce jour, n’a réussi à détrôner.

Date de naissance: 27 décembre 1934

Nationalité: russe

sport: Gymnastique artistique

Honneurs olympiques: Or en individuel, par équipes, au sol et en saut; argent en asymétrique et bronze en engins par équipe (Melbourne 1956); or en individuel, en équipe et au sol, argent en asymétrique et poutre et bronze en saut (Roma 1960); or au sol et en général par équipes, argent en individuel et en saut, bronze à la poutre et asymétrique (Tokyo 1964)