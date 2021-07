Héros olympiques : Spiridon Louis

15/07/2021 à 6h30 CEST

Les Jeux Olympiques de « l’ère moderne » étaient une réalité à Athènes en 1896 et Spiridon Louis, le premier héros olympien.

Le soleil du 10 avril 1896 tombait justement, comme si c’était l’été, sur l’Athènes antique. 17 athlètes, dont treize grecs et quatre étrangers, ont pris le départ à 14 heures du premier marathon olympique de l’histoire. Devant, 40 kilomètres, imitant la distance qu’il y a plus de 2500 ans, la légende raconte que le soldat Filípides a parcouru pour annoncer la victoire des Athéniens sur les Perses avant de s’effondrer et de mourir.

Quelque 100 000 personnes attendaient avec impatience au stade Panathinaikó, une enceinte construite avec du marbre blanc extrait des carrières du mont Pentélique, le même qui a donné vie au temple du Parthénon il y a des millénaires.

Après 2 heures, 58 minutes et 50 secondes de voyage sur une piste poussiéreuse, la silhouette de Spiridon Louis, un jeune berger de 23 ans qui transportait des seaux d’eau à pied de Maroussi à Athènes, est apparue en première place sur le spectaculaire piste en épingle à cheveux du stade olympique hellénique. Spiros -qui a été sélectionné pour courir le marathon par le colonel Papadiamantopoulos, son supérieur pendant son service militaire-Avec des chaussures rudimentaires, il a su se réguler à une distance sans précédent pour lui-même et le reste des participants. Il s’est même arrêté dans une taverne pour prendre du vin, de la bière et du jus d’orange, puis a progressivement traqué ses rivaux. La plupart partiraient épuisés. L’Anglais Edwin Flack tomberait effondré et heurté par un vélo, le Hongrois Gyula Kellner serait disqualifié pour avoir fait une partie du tour en calèche et le Français Albin Lermusiaux, leader jusqu’au kilomètre 32, s’évanouirait déshydraté.

DU HÉROS À L’ANONYMAT

‘Spyros’ était couronné de quelques brindilles d’olivier, d’une médaille d’argent et le roi George Ier lui donnerait une charrette avec des bœufs pour continuer son travail de porteur d’eau. Après cet exploit, il ne courrait plus jamais. C’était un héros, mais il se réfugia comme fermier à Maroussi, sa ville natale, loin de la gloire. Il n’aurait jamais su que son nom, comme celui de Philipide, serait éternel.