Héros ou méchants ? L’auteur présumé du vol de crevettes dans un Lidl à Alicante était détenu par des clients

Une vidéo de la rétention par les citoyens du voleur présumé d’un vol d’une caisse de crevettes sur le parking d’un supermarché Lidl, en théorie, à Alicante, c’est devenu viral.

Sans voir son visage, et donc l’identité de l’auteur présumé, on peut le voir à partir de une dizaine de personnes aux prises avec l’homme allongé au sol pour empêcher sa fuite et, de cette manière, le mettre à disposition des autorités de police.

Le moment capturé par un citoyen de la rétention de l’auteur présumé d’un vol à Alicante. Rédaction | Agences à Alicante

Certaines autorités que ce média a consultées et, pour le moment, elles assurent que Ils ne connaissent aucune intervention au cours de ce dernier Noël dans la ville d’Alicante. La vidéo a été mise en ligne sur les réseaux sociaux dimanche dernier, 2 janvier, en raison d’événements qui auraient eu lieu il y a quelques jours. À partir de Police nationale et police locale, par l’intermédiaire du Département de la sécurité citoyenne de la mairie d’Alicante, il est exclu d’avoir agi de quelque manière que ce soit.

Mais, quelle que soit la véracité de ces faits, il est frappant de constater que de nombreux clients ont ils ont eu du mal à le retenir dans une scène qui a divisé les médias sociaux que, d’une part, ils n’ont pas hésité à porter plainte contre l’individu mais, d’autre part, ces personnes aussi pour se faire justice elles-mêmes.

Wow, justiciers de la LIDL, voyons si le président vient vous remettre une épingle pour avoir empêché cette personne de manger des crevettes volées à Noël. – Open sourcer (@ medi0cratic0) 2 janvier 2022

L’une des réactions les plus applaudies est celle d’un internaute qui a défendu le voleur et a suggéré que « s’ils voulaient être des héros, il suffisait que l’un d’entre eux ira jusqu’au Lidl et paiera la boîte de crevettes et il lui achètera aussi un pot de mayonnaise. Aussi simple que cela ».

Ce même utilisateur, @batmariozrgthm, a défendu que ce que ces personnes avaient fait c’était « un gang de lyncheurs ». « Lidl est seul responsable de ne pas s’être fait voler », a-t-il ajouté. Un autre a souligné que ces personnes avaient « complexe policier ».

Un autre utilisateur, en revanche, a souligné qu’il sympathisait davantage « avec les employés de Lidl que les crevettes devront payer de leur poche quand ils font le compte de ce qu’un jetas voulait porter par son visage « , a déclaré @DHollyday7.

Il y a eu aussi des opinions selon lesquelles, le crime de vol est moindre que la « gravité » de détenir quelqu’un « en utilisant la force brute ».

La personne, violemment interpellée, a emporté une caisse de crevettes surgelées à Noël, a procédé à un vol. On fait une faute.

C’est un crime beaucoup plus grave de commettre ceux qui vous retiennent en utilisant la force brute.

Quelle misère ! De quoi héritera le Lidl ! Quel idiot! https://t.co/bUgLGRMD7N – Manel Marquez (@manelmarquez) 2 janvier 2022

Enfin, la question de l’objet volé, les crevettes, est également venue au premier plan du débat. « Ceux qui disent que des crevettes à 7 € C’est un article de luxe, votre réaction serait la même avec 1L de lait et quelques muffins », s’est défendu un internaute.

