Héros SAS désormais victimes d’une chasse aux sorcières légale – 40 ans après avoir servi en Irlande du Nord | UK | Nouvelles

Johnny Mercer discute de l’aide aux vétérans sur BBC Breakfast

Environ 10 vétérans des forces spéciales font face à une enquête et à un éventuel procès sur les troubles. Les membres de l’unité Who Dares Wins ont entrepris des missions d’infiltration à haut risque pour lutter contre les terroristes dans la région. Le député Johnny Mercer, qui a été limogé de son poste de ministre des Anciens combattants après avoir critiqué le gouvernement pour ne pas protéger les soldats, a déclaré: «Nous ruinons la vie des gens.»

Tandis qu’un vétéran du conflit SAS a déclaré: «Mes collègues et moi avons risqué notre vie au quotidien. Quarante ans plus tard, en guise de «merci», l’État nous harcèle pour avoir fait notre devoir et aidé à protéger les innocents. »

Boris Johnson s’est souvent engagé à mettre fin aux poursuites «vexatoires» contre d’anciens soldats. Mais les lois protégeant les troupes lors d’opérations étrangères ne couvrent pas celles de l’opération Banner, le déploiement en Irlande du Nord de 1969 à 2007.

La législation pour résoudre le problème a été retardée et il y a des allégations selon lesquelles le gouvernement craint de provoquer le républicain Sinn Fein.

Une source de haut niveau a déclaré hier: «Des décisions concernant l’inculpation des anciens combattants sont en cours de prise. Il existe un certain nombre de cas impliquant des personnes appartenant à plusieurs unités différentes, dont l’une est le SAS.

«Si le gouvernement ne tient pas sa promesse de protéger ces anciens combattants, vous verrez un lent filet de ces hommes passer en justice.»

Le député Johnny Mercer a été limogé après avoir critiqué le gouvernement pour ne pas avoir protégé les soldats (Image: Liam McBurney / PA Wire)

Rusty Firmin, qui a servi avec le SAS en Irlande du Nord dans les années 1970 et 1980, a déclaré: «Je connais personnellement certains des SAS et [special forces] les gars qui sont et ont été poursuivis.

«Je ne sais pas à quelles accusations, le cas échéant, ils pourraient faire face, mais à mon avis, il ne devrait pas y en avoir du tout. Mes collègues et moi avons risqué notre vie quotidiennement en Irlande du Nord pour traquer et combattre des terroristes pour l’État.

«Quarante ans plus tard, en guise de remerciement, le même État nous harcèle pour avoir fait notre devoir et aidé à protéger les innocents.»

L’auteur, M. Firmin, qui a aidé à briser un siège terroriste de l’ambassade iranienne de Londres en 1980, a ajouté: «Boris Johnson devrait être mis au défi. Pourquoi a-t-il dit à maintes reprises qu’il mettrait fin aux poursuites contre les anciens combattants? Tout ce que le Premier ministre et Michael Gove font, c’est suivre l’exemple de Tony Blair dans ce domaine – l’ancien Premier ministre travailliste qui était responsable en premier lieu de ce gâchis.

En vertu de l’accord du Vendredi saint de 1998 promu par M. Blair, 500 terroristes, dont des hommes de l’IRA, ont été libérés de prison prématurément et 300 suspects ont reçu la garantie qu’ils ne seraient pas poursuivis.

Robin Horsfall a servi avec le SAS pendant les troubles (Image: Capture d’écran)

Les paramilitaires républicains, y compris l’IRA, ont causé environ 60% des 3 500 décès dans les troubles; les forces de sécurité en étaient responsables d’environ 10%.

L’ancien officier de l’armée, M. Mercer, a déclaré à propos du spectre des procès: «Cette situation ne fera qu’empirer jusqu’à ce que le gouvernement tienne sa promesse aux anciens combattants d’Irlande du Nord. Nous ruinons la vie des gens.

«Je vois des vétérans tous les jours maintenant. Ils sont décimés.

Robin Horsfall, qui a servi avec le SAS pendant les troubles, a averti que tout soldat impliqué dans une fusillade pourrait être interrogé.

Il a déclaré précédemment: «Ces poursuites ont toujours été politiques et visaient à faire pression sur le gouvernement britannique au nom du Sinn Fein et de l’IRA.

«Un seul verdict de culpabilité les verra se retourner et dire que tous les soldats d’Irlande du Nord ont commis des atrocités.»

Graffitis anti-SAS sur un mur d’un hôpital de Belfast en 1972 (Image: Alex Bowie / .)

Quatre soldats sont déjà jugés pour des fusillades dans les troubles, trois d’entre eux datant du début des années 1970.

Dans le premier procès des anciens combattants, les personnes âgées Paras «A» et «C» ont été blanchies ce mois-ci du meurtre du tireur officiel de l’IRA Joe McCann alors qu’il résistait à son arrestation en 1972, après que des preuves de 48 ans aient été jugées irrecevables.

McCann, 24 ans, avait tué 15 soldats, a déclaré l’IRA officiel.

Le ministère public d’Irlande du Nord a laissé entendre que l’échec de l’affaire pourrait affecter les procès d’autres anciens combattants. L’ancien chef de l’armée, le général Lord Dannatt, qui a remporté la Croix militaire en Irlande du Nord, a déclaré: «Il n’est plus approprié d’essayer de poursuivre quiconque pour les troubles comme moyen d’essayer de découvrir la vérité sur les incidents du passé.» Il soutient un statut de prescription qui bloquerait les poursuites pour des incidents avant l’accord de 1998.

Les avocats d’un soldat devant être jugé, Dennis Hutchings, affirment que les anciens combattants sont jusqu’à 54 fois plus susceptibles que les paramilitaires républicains de faire face à des accusations.

M. Hutchings, 80 ans, a déclaré: “C’est absolument fou.”

Rusty Firmin a servi avec le SAS en Irlande du Nord dans les années 1970 et 1980 (Image: NC)

«Les forces spéciales sont spécialement entraînées pour éliminer l’ennemi. Ils travaillent secrètement et mettent leur vie en danger.

«En Irlande du Nord, ils parlent de problèmes hérités du passé. Tony Blair a mis fin à tous les problèmes hérités de l’accord du Vendredi saint – à l’exception du personnel de service. »

Le ministère de la Défense a déclaré: «Une aide juridique et sociale est fournie à toutes les personnes impliquées dans ce processus. Nous ne commentons pas les activités passées ou présentes des forces spéciales. »

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, espère promulguer sous peu des lois sur les questions héritées du passé. Le gouvernement a laissé entendre qu’il envisageait un processus de vérité et de réconciliation à la manière de l’Afrique du Sud.

Les proches des personnes tuées apprendraient ce qui s’était passé sans que les personnes impliquées ne s’incriminent.

Une source de Whitehall a déclaré: «Nous recherchons un passage décisif des poursuites à la récupération d’informations pour la vérité et la réconciliation pour les victimes.»

La chasse aux sorcières s’est étendue à d’autres conflits: les soldats qui ont servi en Irak ont ​​fait face à plus de 3300 allégations – la plupart formulées par les avocats d’intérêt public de l’avocat Phil Shiner, désormais déshonoré. Les enquêtes qui ont coûté 57 millions de livres au contribuable se sont terminées sans une seule poursuite, mais auraient ruiné la vie de soldats innocents.