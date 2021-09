HeroVerse révolutionne la façon dont les gens jouent aux jeux Blockchain

Lorsque nous entendons parler de la révolution, nous pouvons penser à la politique publique, aux accords commerciaux, à l’immigration et aux grandes entreprises. Mais souvent, la connectivité du monde ne se produit pas dans les salles de conférence, mais dans des environnements virtuels accessibles depuis le monde entier.

Maintenant, le monde voit un modèle de jeu connu sous le nom de Play-to-Earn, en particulier dans l’univers de la blockchain. La blockchain est utilisée dans les jeux depuis quelques années, avec Play-to-Earn embrassant une économie ouverte. Malgré la popularité du modèle Play-to-Earn, Heroverse Development a été le pionnier d’une nouvelle tendance et est devenu le premier fournisseur à introduire le modèle commercial Play-and-Earn dans l’espace blockchain.

Qu’est-ce que HeroVerse ?

HeroVerse est le premier pionnier à apporter le jeu de genre mobile le plus rentable à l’univers de la blockchain, combinant le puzzle Match-3 et le jeu de stratégie RPG Play-and-Earn. Play and Win est un modèle économique qui englobe les concepts d’expérience de jeu des joueurs et d’économie ouverte.

Comment jouer

Inspiré du concept des jeux Match-3 Puzzles comme Candy Crush Saga, Empires & Puzzles, HeroVerse est un jeu hyper casual qui se concentre sur la combinaison d’éléments similaires pour les faire disparaître. Lorsque la ligne ou les matchs disparaissent, les héros se battront avec leurs homologues et s’ils gagnent, ils seront autorisés à passer au niveau suivant. C’est à ce moment-là que les utilisateurs peuvent recevoir des récompenses pour leurs réalisations, qui peuvent être transférées dans le monde réel en tant que ressource précieuse.

De plus, Heroverse se concentre également sur les principales caractéristiques des RPG : explorer et piller. Plus précisément, le RPG est un genre de jeux de rôle dans lequel le joueur contrôle un personnage qui entreprend une quête dans un monde imaginaire. Dans HeroVerse, il s’agit davantage de savoir comment les personnages évoluent au fur et à mesure qu’ils interagissent avec le récit.

En plus du mode de jeu occasionnel, HeroVerse propose également le mode Daily Raid où les joueurs peuvent effectuer des missions quotidiennes pour recevoir des jetons dans le jeu. De plus, l’équipe de développement de Heroverse travaille également au développement d’autres modes de jeu tels que Tower, PVP et Clan Event.

Récemment, les jeux de réflexion ont été enregistrés comme le genre mobile le plus populaire sur le marché. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, plus de 60 % des joueurs apprécient ces jeux. En Corée du Sud, c’est le deuxième genre le plus populaire, avec 45% des joueurs. Au Japon, 38 % des joueurs jouent à des jeux de réflexion. Alors que les RPG mobiles sont les plus populaires au Japon et en Corée du Sud. En tant que combinaison de puzzle et de stratégie RPG, HeroVerse devrait être un genre de jeu unique qui attirera l’attention de millions de joueurs à travers le monde.

L’économie du jeu et sa maîtrise du taux d’inflation

La partie gains du Heroverse est assez similaire par rapport au modèle Play-to-Earn. Cependant, un élément clé qui rend HeroVerse unique est que HeroVerse contrôle son taux d’inflation dans le jeu en contrôlant sa devise et la génération de héros.

Il existe deux types de jetons disponibles dans HeroVerse : HER et HES. ELLA sont des jetons préfabriqués que les détenteurs utilisent pour acheter des Heroes et des Hero Box. En raison de la fonctionnalité limitée de ce type de token, HeroVerse peut contrôler le processus de tarification du token précédemment émis pendant le projet. Pour être plus précis, la quantité de tokens précédemment émis a été décidée au début du projet, ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’émission de tokens supplémentaires pendant tout le processus pouvant conduire à la contraction du prix des tokens.

HES est la monnaie du jeu que les joueurs peuvent gagner en jouant et peuvent dépenser pour presque toutes les fonctionnalités du jeu. HES est un jeton illimité que le Heroverse continuera à libérer lorsque les utilisateurs joueront. Une partie des HES peut être retirée en argent réel. L’autre partie peut être utilisée pour les transactions dans le jeu, telles que la mise à niveau du héros. Le Heroverse contrôle le HES via un mécanisme de combustion dans lequel le Heroverse brûle un pourcentage de ce HES pour créer un équilibre dans le jeu.

HeroVerse est également livré avec le mécanisme de réapparition des héros. Il existe deux manières de générer un nouveau héros : la boîte de héros limitée et l’invocation. Une boîte de héros limitée peut engendrer un super-héros ou un héros normal. En outre, l’invocation génère un nouveau héros en sacrifiant certains de ses fragments HER et 4 héros. Pour équilibrer l’offre de héros sur le marché, le Heroverse a lancé le système Awaken qui aide à maintenir l’approvisionnement énergétique du héros et réduit le taux d’inflation du héros.

Dernières pensées

Le modèle Play-and-Earn est susceptible de devenir de plus en plus populaire dans tous les pays pendant la pandémie de Covid-19 en tant que plate-forme de divertissement et source de revenus supplémentaire. En tant que pionnier de ce modèle commercial, HeroVerse devrait connaître un boom des revenus cet automne. Heroverse lancera son IDO sur les principales plateformes : Red Kite et GameFi. L’IDO débutera le 23 septembre à 14h30 (14h30) UTC.