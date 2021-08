Herrera et Gavira également aux huitièmes, tout le beach-volley espagnol passe en phase

in

31/07/2021 à 18:55 CEST

.

Les Espagnoles Pablo Herrera et Adrián Gavira se sont qualifiés pour les huitièmes de finale des Jeux de Tokyo avec une victoire 2-1 (31-29, 19-21 et 15-7) sur les Polonais Piotr Kantor et Bartosz Losiak en barrage, pour décider d’une place en playoffs.

Herrera, argent à Atenas 2004 avec Javier Bosma, et sa compagne rejoignent ainsi le couple féminin espagnol qu’ils forment Lili Fernández et Elsa Baquerizo, également allées au deuxième tour ce jour-là.

Le premier set joué sur le court central de Shiozake Park a duré jusqu’à 33 minutes et a exigé un effort prolongé des Espagnols qui a fait des ravages dans le set suivant.

C’était dans le troisième dans lequel le Castellón Herrera, à ses cinquièmes Jeux Olympiques, et Sanroqueño Gavira, dans son troisième, ont enfin pu jouer confortablement.

Une avance de 8-2, avec des Polonais moins adaptés à la chaleur et essayant continuellement d’arrêter le match, ce qui leur a coûté un avertissement, a mis le bris d’égalité sur un lay-up. Le couple espagnol a terminé neuvième à Londres 2012 et Rio 2016.