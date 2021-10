L’Argentin Javier « Johnny » Herrera affrontera le Cubain Pablo Vicente, qui se disputera le titre continental des Amériques super poids plume du World Boxing Council (WBC) dans un combat de 10 rounds qui se tiendra demain, vendredi 29 octobre à le Centro de Conventions « Vasco Núñez de Balboa » de l’Hôtel El Panamá, à Panama City, avec transmission de TyC Sports (pour une grande partie de l’Amérique) et TV Max (pour le pays du canal).

Le procès susmentionné dirige la deuxième édition du cycle « Hot Boxing », qui a la promotion de Sampson Boxing, Best Box, Paco Presents et Tello Box, avec la précieuse contribution de « Caliente », le géant mexicain de l’industrie du jeu.

Dans l’autre combat à dix rounds de la performance extraordinaire, le champion par intérim argentin des super-moyens, Sebastián Papeschi de Buenos Aires, se comparera au Mexicain Héctor Zepeda,

Un feu d’artifice est attendu entre l’ancien membre décoré de l’équipe amateur cubaine, Pablo Vicente (28 ans et un record de 17-1, 15 KO) et le toujours coriace Catamarca Javier Herrera (29 ans et 17-4-1 record, 8 KO) pour l’ensemble principal.

Vicente, classé numéro 10 par le WBC, apparaît comme un favori, mais, pour remporter le titre continental des Amériques, il ne faut pas négliger un iota face à un combattant qui frappe fort et qui est courageux comme l’Argentin.

Lors de la pesée de ce jeudi, Vicente a marqué 58 740 kg et Herrera 58 626.

Dans l’autre match de fond, il y aura la première présentation internationale de Papeschi, né à Luján, Buenos Aires, 30 ans et avec un record professionnel de 17 victoires (6 KO), 3 défaites et un match nul.

Cette année, le natif de Buenos Aires a remporté la couronne nationale alternative de 168 livres en battant Marcelo Cóceres d’Entre Ríos aux points (de la récente grande performance contre le KO portoricain Edgar Berlanga, qu’il a envoyé au sol avant de tomber sur les cartes).

Zepeda, quant à lui, est né à Tijuana, au Mexique, il y a 24 ans et a un bon bilan de 20 victoires (6 KO) et 2 revers. Ce sera la deuxième fois qu’il quitte son pays, la première étant il y a deux ans lorsqu’il a perdu son invaincu face au très convoité Californien Sebastián Fundora.

« La Promesa » Papeschi a enregistré un poids de 73 141 kg, tandis que Zepeda a cloué la balance à 72 574.

La fonction, qui sera télévisée par TyC Sports (à partir de 23 en Argentine) sera conforme à ces autres combats professionnels :

. Ronal Batista (Panama, 52 276 kg) contre Hytan Ramos (Mexique, 52 050), 8 tours.

. Juan López (Venezuela, 56 018 kg) contre Jesús Guzmán (États-Unis, 57 492) – 8 tours.

. Jonathan Torres (Panama, 64 977 kg) contre Alcibíades Ballesteros (Panama, 65 884) – 8 tours.

. Alexis Moreno (Panama, 58 513 kg) contre Juan Fong (Panama, 59 080) – 4 tours.

Sampson Boxe / Tello Box Presse