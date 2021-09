Et l’attente du retour des émissions de One Chicago est presque terminée, ce qui signifie probablement que certaines bandes-annonces devront commencer à sortir le plus tôt possible. Vous pouvez retrouver toute l’action de One Chicago sur le petit écran à partir du mercredi 22 septembre à 20 h HE avec la première de la saison 7 de Chicago Med, 21 h pour la première de la saison 10 de Chicago Fire et 22 h pour la saison 9 de Chicago PD. première, le tout sur NBC.