Herschel Walker mène la célébration en Géorgie alors que les Bulldogs battent l’Alabama pour le titre national

Herschel Walker était la star de première année de retour en Géorgie lorsqu’il a mené les Bulldogs à leur dernier championnat national en 1980 et a été parmi les premiers à féliciter Kirby Smart et l’équipe pour avoir battu l’Alabama pour le titre lundi soir.

Walker, candidat au Sénat américain en Géorgie, faisait partie de ceux qui étaient motivés par la victoire 33-18 des Bulldogs sur l’Alabama. En 1980, Walker a couru pour 1 616 verges et 15 touchés et a aidé l’équipe à battre Notre Dame pour le titre au Sugar Bowl. Walker avait 150 verges et un touché dans ce match.

Le porteur de ballon des Bulldogs de Géorgie Herschel Walker # 34 court avec le ballon lors d’un match des années 1980. (Focus sur le sport via .)

« Quand vous rendez un DAWG fou, il va vous riposter !! FÉLICITATIONS aux @GeorgiaFootball DAWGS !!! », a-t-il écrit.

D’autres anciens joueurs géorgiens sont également intervenus.

Le quart-arrière de Géorgie Stetson Bennett a décoché deux passes de touché au quatrième quart pour aider les Bulldogs à remporter leur premier championnat national depuis 1980.

Le porteur de ballon de l’Université de Géorgie Herschel Walker # 34 regarde par-dessus son épaule depuis la touche lors d’un match vers 1980-1982. Herschel Walker a été élu au Temple de la renommée du football universitaire en 1999. (Focus on Sport via .)

Après un échappé discutable qui a conduit à un score de l’Alabama plus tôt dans la période, Bennett se regroupait et lançait une passe de touché de 40 verges au receveur large Adonai Mitchell pour remettre les Bulldogs en place. Bennett frappera à nouveau plus tard dans le quatrième avec une passe de touché de 15 verges à Brock Bowers.

Avec 3:33 à jouer, le quart-arrière Bryce Young, vainqueur du trophée Heisman, récupérerait le ballon pour tenter de forcer les prolongations. Young lancerait un Pick Six à Kelee Ringo, ce qui scellerait l’affaire.

Stetson Bennett de Géorgie célèbre après le match de football du championnat College Football Playoff contre l’Alabama le mardi 11 janvier 2022, à Indianapolis. La Géorgie a gagné 33-18. (Photo AP/Darron Cummings)

Bennett a terminé 17-en-26 avec 224 verges par la passe et deux passes de touché. Mitchell a réussi deux attrapés pour 50 verges et Bowers a réussi quatre attrapés pour 36 verges.